Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε σε αθλητικό κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ, όταν 32χρονος παίκτης pickleball έπεσε στο κενό, προσπαθώντας να πιάσει την μπάλα που βγήκε εκτός γηπέδου.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που δημοσίευσε το Newsflare, δείχνει τον άνδρα να σκαρφαλώνει πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα του γηπέδου, στον 3ο όροφο, και να πηδά πάνω σε δικτυωτό πλέγμα που κάλυπτε ένα κενό. Το πλέγμα όμως υποχώρησε από το βάρος του, με συνέπεια ο παίκτης να πέσει στο κενό, τρεις ορόφους κάτω.

Κάποιοι από τους αθλούμενους κατέβηκαν στο σημείο που έπεσε ο 32χρονος και εκεί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας Wangsa Maju, Mohamad Lazim Ismail, ο άνδρας πέθανε ακαριαία.

Το pickleball, ένα άθλημα που συνδυάζει στοιχεία τένις, μπάντμιντον και πινγκ-πονγκ, δημιουργήθηκε το 1965 από τρεις πατέρες στο Bainbridge Island, κοντά στο Σιάτλ.

H ανακοίνωση της διοίκησης του αθλητικού κέντρου

Η διοίκηση του Playa Racquet Club, του αθλητικού κέντρου όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και έστειλε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος, ζητώντας από το κοινό να αποφύγει τις εικασίες όσο οι αρχές διεξάγουν την έρευνά τους.