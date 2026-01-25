Η κυβέρνηση του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι 10 ντίνγκο που ευθύνονται με τον θάνατο της τουρίστριας στο αυστραλιανό νησί K’gari, θα θανατωθούν.

Το ντίνγκο είναι σαρκοφάγο θηλαστικό είδος, ένα είδος άγριου σκύλου που ζει στην Αυστραλία.

Η αγέλη αυτή, συνδέεται με τον θάνατο μίας 19χρονης, που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο νησί K’gari και η νεκροψία κατέγραψε τραυματισμούς συμβατούς με δαγκώματα ντίνγκο και πνιγμό.

Το νησί, περίπου 380 χιλιόμετρα βόρεια του Μπρίσμπεϊν, φιλοξενεί περίπου 200 ντίνγκο, που είναι ιερά για τους ιθαγενείς Butchulla, οι οποίοι τα ονομάζουν wongari. Τα ζώα αυτά μάλιστα αναφέρονται ρητά στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς του K’gari.

Η αγέλη τους παρακολουθείτο στενά από τους δασοφύλακες, οι οποίοι διαπίστωσαν επιθετική συμπεριφορά και χαρακτήρισαν τα ζώα «απαράδεκτο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια». Η γραμματέας της Butchulla Aboriginal Corporation, περιέγραψε την απόφαση ως «σφαγή», υπογραμμίζοντας ότι οι «παραδοσιακοί» ιδιοκτήτες του νησιού δεν ερωτήθηκαν και ενημερώθηκαν τελευταία στιγμή, παρά το σχέδιο διαχείρισης του K’gari. «Αυτή η κυβέρνηση δεν σέβεται τους λαούς των πρώτων εθνών. Είναι ντροπή», δήλωσε.

Οι επιθέσεις ντίνγκο έχουν γίνει πιο συχνές τα τελευταία χρόνια, αν και οι θάνατοι παραμένουν σπάνιοι. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί θανατηφόρα περιστατικά στο νησί, όπως το 2001, όταν ένα ντίνγκο σκότωσε έναν 9χρονο, οδηγώντας σε αμφιλεγόμενη «σφαγή» περίπου 30 ζώων.

Οι ειδικοί και οι οργανώσεις προστασίας της φύσης καταγγέλλουν ότι η υπερβολική τουριστική δραστηριότητα ευθύνεται για τις επιθέσεις. Ο Bradley Smith, λέκτορας του Central Queensland University, προειδοποιεί ότι η ευθανασία ολόκληρης αγέλης θα έχει «καταστροφικό» αντίκτυπο στη γενετική ποικιλότητα και την επιβίωση των ντίνγκο, χωρίς να βελτιώνει την ασφάλεια.

«Αν δεν αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα ντίνγκο, τα περιστατικά θα συνεχιστούν», ξεκαθάρισε.