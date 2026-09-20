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Αποκαταστάθηκε μερικώς χθες (τοπική ώρα) η ηλεκτροδότηση στην Κούβα ύστερα από τη νέα γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη χώρα, την έβδομη από τις αρχές του έτους, εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης και του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Μια βλάβη «στις γραμμές μεταφοράς» σε συνδυασμό με τις «ασταθείς καιρικές συνθήκες» προκάλεσε διακοπή ρεύματος στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, πριν το πρόβλημα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές.

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Αργά χθες το απόγευμα, η εθνική εταιρία ηλεκτρισμούς UNE ανακοίνωσε ότι κατάφερε να επανασυνδέσει το δίκτυο σε 14 από τις 15 επαρχίες της νήσου –με εξαίρεση την επαρχία του Γουαντάναμο (ανατολικά).

Ωστόσο, μεγάλες περιοχές της χώρας συνεχίζουν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της ανεπαρκούς παραγωγικής δυναμικότητας. Στην πρωτεύουσα, το 48% του πληθυσμού είχε ηλεκτρικό ρεύμα χθες βράδυ, σύμφωνα με την UNE.

«Εδώ είχαμε περίπου τέσσερις ώρες ρεύμα το απόγευμα, στη συνέχεια κόπηκε και πάλι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λουσία Μαρτίνες, συνταξιούχος από την Αβάνα.

Το νησί των 9,4 εκατ. κατοίκων αντιμετωπίζει συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Από τη μια πλευρά, τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια είναι γηρασμένα· από την άλλη, η επιβολή, από τον Ιανουάριο, πετρελαϊκού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ περιπλέκει τον εφοδιασμό με καύσιμα των μονάδων αυτών καθώς και των εφεδρικών γεννητριών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διακοπές ρεύματος έχουν διαρκέσει περισσότερες από 30 ώρες στην πρωτεύουσα ενώ σε άλλες επαρχίες ξεπερνούν τις 60 συνεχόμενες ώρες. Επηρεάζουν επίσης την υδροδότηση και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών.