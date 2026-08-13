Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την Κούβα, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής επέμβασης, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στο νησί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις σε οικονομικές οντότητες, ξένες εταιρείες και πρόσωπα της Κούβας, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας.

Η διακοπή της παροχής πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση του νησιού.

Η Κούβα βρίσκεται σε δυσχερή θέση, καθώς στερείται πλέον εξωτερικών υποστηρικτών και αντιμετωπίζει την αυξημένη πίεση από την πλευρά της αμερικανικής ηγεσίας.

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Όλα τα ενδεχόμενα για την Κούβα, περιλαμβανομένης της στρατιωτικής επέμβασης, εξετάζει η αμερικανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών επιλογών. Η Κούβα θα ήταν φρόνιμο να λάβει υπόψη τη βούληση του Προέδρου Τραμπ να επιβάλλει τα στρατηγικά δικαιώματα των ΗΠΑ, καθώς δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί μας», δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου σε δημοσιογράφους στον Παναμά.

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SEC OF WAR FROM THE JUNGLE PETE HEGSETH

ON CUBA

“All options are on the table for Cuba, including military action. They are certainly no match for us.” pic.twitter.com/gCRQ4eHpVX — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 13, 2026

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ προβαίνουν σε περισσότερες δημόσιες τοποθετήσεις για τη στάση που πρέπει να τηρήσει η Ουάσινγκτον απέναντι στην Αβάνα. Τον Μάρτιο του 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα στραφούν στην Κούβα μετά την ολοκλήρωση του πολέμου στο Ιράν, ενώ λίγους μήνες αργότερα, ρεπορτάζ του Politico αναφέρθηκε ότι αυξάνεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία. Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης να εννοηθεί ότι εξετάζεται και αλλαγή καθεστώτος στο νησί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειες της να «λυγίσει» την Κούβα. Έχει επιβάλλει κυρώσεις σε διαφορετικές οικονομικές οντότητες, από ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί έως τους κρατικούς ομίλους καυσίμων, τραπεζών και εξόρυξης της Κούβας, στοχοποιώντας και πρόσωπα, επιβάλλοντας περιορισμούς στη χορήγηση αμερικανικής βίζα και ανακλήσεις αδειών διαμονής.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε όταν η παροχή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα διακόπηκε μετά τις εξελίξεις με την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Η Βενεζουέλα προμήθευε την Κούβα με έως και 100.000 βαρέλια πετρελαίου καθημερινά. Χωρίς το φθηνό πετρέλαιο στο οποίο βασιζόταν για χρόνια, το νησί αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να καταφεύγει στην αγορά ακριβών καυσίμων από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία της Κούβας, της λείπουν δύο πράγματα στα οποία βασιζόταν πάντα: ένας εξωτερικός υποστηρικτής και η έλλειψη προσοχής των ΗΠΑ ως κύρια προτεραιότητα», δήλωσε ο Ρούμπιο στο Axios.

«Δεν πρόκειται να βρουν υποστηρικτή τα επόμενα 2,5 χρόνια. Αυτό τους έχει οδηγήσει σε μια πολύ δύσκολη θέση».