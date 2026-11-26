Credits: Χ/ Τέσσερις τραυματίες σε ιρανική επίθεση εναντίον κρίσιμης εγκατάστασης στο Κουβέιτ

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Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα μετά την αναχαίτιση drones σε μια επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, το οποίο πρόσφατα επανέλαβε τις αντίποινες επιθέσεις του εναντίον κρατών του Κόλπου που είναι σύμμαχοι με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, δύο Ιταλοί εργαζόμενοι σκοτώθηκαν στην επίθεση. Σύμφωμα με το ANSA εργάζονταν για την γερμανική Rheinmetall.

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🔴🇮🇷🇺🇸UPDATE: Two Italian workers wounded in the Iranian attack on Kuwait have died in hospital. Contrary to speculation online, the two workers were employed by Rheinmetall, and were not NATO soldiers. Source: ANSA https://t.co/vsDtvkguot — BeamTracker | Military OSINT (@BeamTracker_) November 26, 2026

«Η ιρανική επιθετικότητα στόχευσε μια ζωτικής σημασίας τοποθεσία, με αποτέλεσμα την πτώση θραυσμάτων που τραυμάτισαν τέσσερα άτομα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε επίσης «υλικές ζημιές».

Η τελευταία αυτή επίθεση έρχεται μετά την ενεργοποίηση των συστημάτων αεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ στις 18 Νοεμβρίου για την αντιμετώπιση drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, για πρώτη φορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου εν μέσω της περιφερειακής σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ