Οι εφιαλτικές εικόνες από τη νύχτα τρόμου στο Κραν Μοντανά, την Πρωτοχρονιά, εξακολουθούν να καταδιώκουν τη Λουίζ, τη μοναδική εργαζόμενη που βγήκε από τη φονική πυρκαγιά χωρίς σωματικά τραύματα, και δεν την αφήνουν ούτε να κοιμηθεί, σύμφωνα με το BFMTV.

«Βλέπω συνεχώς τα πρόσωπα των νεκρών, ανθρώπων που είχα εξυπηρετήσει, που αναγνώρισα έξω, καμένους. Η μυρωδιά έχει μείνει στη μύτη μου» κατέθεσε στους ανακριτές η 25χρονη Γαλλίδα κατά την ακρόασή της στις 8 Ιανουαρίου.

Στην κατάθεσή της ανέφερε ότι εκείνο το βράδυ βρισκόταν στο κάτω επίπεδο του χώρου μαζί με την Άμπερ. Ο Γκαετάν και ο Μάθιου εργάζονταν στο μπαρ του ισογείου, ενώ η Σιάν είχε αναλάβει τον έλεγχο της εισόδου και της πρόσβασης των πελατών.

Στον χώρο βρισκόταν επίσης η Τζέσικα Μορέτι, συνιδιοκτήτρια του καταστήματος με τον σύζυγό της Ζακ, η οποία είχε την ευθύνη της οργάνωσης της βραδιάς και της διαχείρισης των κρατήσεων.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα γύρω στη 1:10 τα ξημερώματα, θυμάται ο Λουίζ, μια παρέα νεαρών είπε: «Ήρθε η ώρα, τα στέλνουμε όλα». Η παρέα αυτή είχε παραγγείλει περίπου δώδεκα μπουκάλια και ήταν εκείνη με τη μεγαλύτερη κράτηση της βραδιάς.

Ακολούθησε το καθιερωμένο σόου: Οι υπάλληλοι φορούν μάσκες, ανάβουν όλα τα πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου «ταυτόχρονα», βάζουν τη μουσική που ζήτησαν οι πελάτες. «Νομίζω ότι ήμασταν επτά ή οκτώ άτομα με τα μπουκάλια» είπε η Λουίζ. Μπροστά βρισκόταν η Σιάν, ανεβασμένη στους ώμους του Μάθιου, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.

Εκείνη τη στιγμή, χωρίς να το αντιληφθούν, ξεκίνησε η φωτιά: «Όλοι ήταν μεταμφιεσμένοι. Η Σιάν φορούσε κράνος, ο Μάθιου μάσκα. Ίσως το οπτικό τους πεδίο να ήταν περιορισμένο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα ότι είχε πιάσει φωτιά. Το κατάλαβα αργότερα, βλέποντας τα βίντεο» ανέφερε.

«Φαίνεται καθαρά ότι η φωτιά ξεκίνησε αμέσως μόλις φύγαμε με τα μπουκάλια. Χάθηκαν 30 με 35 δευτερόλεπτα. Με τη μουσική δυνατά, ο κόσμος δεν ακούγονταν. Είχαμε γυρισμένη την πλάτη και δεν βλέπαμε τι συνέβαινε», είπε.

Όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ήταν ήδη αργά: «Σκέφτηκα αν προλάβαινα να περάσω πίσω από το μπαρ για να πάρω έναν κουβά με νερό, αλλά ήταν αδύνατον, όλα είχαν ήδη πάρει φωτιά». Η Λουίζ άρχισε να φωνάζει «βγείτε όλοι έξω!» και έτρεξε προς την έξοδο. Κατάφερε να διαφύγει από την κεντρική πόρτα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, πριν «η φωτιά εξαπλωθεί παντού».

Σχετικά με φήμες ότι η Τζέσικα Μορέτι έφυγε παίρνοντας τα χρήματα του ταμείου, η Λουίζ εμφανίστηκε επιφυλακτική. «Δεν είδα κανένα ταμείο. Την είδα απλώς να φεύγει βιαστικά», κατέθεσε.