Σε επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας προχωρά ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο καθως ετοιμάζεται να εγκαινιάσει μια νέα κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στη Ρώμη.

Ο Όμιλος «Insparya» ιδρύθηκε από τον Πορτογάλο επιχειρηματία Πάουλο Ράμος και τον ποδοσφαιριστή και αριθμεί έως τώρα 15 μονάδες σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Ομάν.

Πώς θα είναι η εξειδικευμένη κλινική του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η κλινική θα βρίσκεται στο «Eurohive» (περιοχή της Ρώμης), και θα καταλαμβάνει πάνω από 1.000 τετραγωνικά μέτρα, με δέκα χειρουργικές αίθουσες και τρία δωμάτια θεραπείας αποκλειστικά για τη φροντίδα των μαλλιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο χώρος σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει μια ολοκληρωμένη διαδρομή, από τη διάγνωση έως τον εξατομικευμένο σχεδιασμό της θεραπείας, με την υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας γιατρών, νοσηλευτών και συμβούλων. Η νέα μονάδα θα διαθέτει επίσης υπαίθριους χώρους, μπιστρό, σαλόνια και χώρο στάθμευσης.

Και τα νέα ανοίγματα έρχονται για τον Κριστιάνο Ρονάλντο τη στιγμή που διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του μετά την πρόταση γάμου στη Χεορχίνα, με το μονόπετρο του αρραβώνα να υπολογίζεται στα 4,6 εκατομμύρια ευρώ.