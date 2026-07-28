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Οι γονείς του παιδιού καταγγέλλουν δημόσια καθυστερήσεις και λανθασμένους ιατρικούς χειρισμούς κατά τη διάρκεια της περίθαλψης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας διέταξε επίσημη έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού και να διερευνηθούν οι καταγγελίες της οικογένειας.

Οι αρμόδιες αρχές δεσμεύτηκαν να εξετάσουν το θέμα με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, αναμένοντας τα αποτελέσματα της έρευνας για να διαπιστωθούν τυχόν ιατρικές ευθύνες.

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Σοκ και βαθιά συγκίνηση προκαλεί στην Κύπρο η υπόθεση ενός 4χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την οικογένειά του, είναι εγκεφαλικά νεκρό ύστερα από σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του.

Οι γονείς καταγγέλλουν καθυστερήσεις και λανθασμένους χειρισμούς κατά τη διαχείριση του περιστατικού, ενώ ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) έχει ήδη διατάξει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό συμβάν.

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Η μητέρα του παιδιού προχώρησε σε δημόσιες καταγγελίες, υποστηρίζοντας, σύμφωνα με το philenews.com, ότι υπήρξε κωλυσιεργία από όλους τους γιατρούς που ανέλαβαν τη φροντίδα του γιου της. Όπως αναφέρει, το αγοράκι νοσηλευόταν για περίπου 15 ημέρες με συμπτώματα συμβατά με μηνιγγίτιδα και σήμερα φέρεται να έχει διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκρό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι γονείς μετέφεραν αρχικά το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Καθώς η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν, αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου συνέχισε να νοσηλεύεται. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί.

Η οικογένεια αποδίδει ευθύνες τόσο στην παιδίατρο που παρακολουθούσε το παιδί όσο και στους γιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσης. Οι καταγγελίες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό και οδήγησαν στην έναρξη επίσημης έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΟΚΥπΥ επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση των δημοσιευμάτων και των δηλώσεων της μητέρας, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης για τη διαπίστωση των πραγματικών γεγονότων.

«Ο Οργανισμός εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια του παιδιού και διαβεβαιώνει ότι κάθε σχετική αναφορά αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Τα πορίσματα της έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες της υπόθεσης και να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτει η οικογένεια σχετικά με τους χειρισμούς που έγιναν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού.