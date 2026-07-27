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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) για φωτιά που ξέσπασε στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Καλό Χωριό, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δασοπυροσβέστες, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί και η Πολιτική Άμυνα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον χώρο του Πεδίου Βολής της Εθνικής Φρουράς και στη συνέχεια επεκτάθηκε πέρα από τα όριά του. Στην περιοχή συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης με τη συνδρομή ισχυρών εναέριων και επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επιχειρούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.

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Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά κατακαίει ξερά χόρτα και άγρια βλάστηση, ενώ περίπου 20 πυροσβεστικά οχήματα με το προσωπικό τους βρίσκονται στο σημείο, προσπαθώντας να αναχαιτίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες κινούνται προς την κοινότητα της Αγίας Άννας, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση του χωριού.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια διαδικασίας καταστροφής εκρηκτικών υλών της Εθνικής Φρουράς. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από βολή.

Πηγή: Cyprus Times