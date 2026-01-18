Ένας 41χρονος άνδρας μεταφέρθηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/1) στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου στην Κύπρο με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιακή χώρα, καθώς προηγήθηκε άγρια συμπλοκή με τον 30χρονο ανιψιό του, εξαιτίας ενός καβγά που είχαν οι δυο τους στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Πέγειας, με τον 30χρονο να παραδέχεται στις αστυνομικές αρχές ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ενώ όπως ισχυρίστηκε δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμπλοκή έγινε για ασήμαντη αφορμή – για κάποια πειράγματα που έγιναν μέσω TikTok – και στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της αστυνομίας, με τις αρχές να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 30χρονο δράστη έξω από την οικία του.

Ο 41χρονος θείος, βουλγαρικής καταγωγής, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας καρφωμένο στην κοιλιακή χώρα το εν λόγω μαχαίρι, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Από την έρευνα των αστυνομικών αρχών προκύπτει ότι το 41χρονο θύμα, πήγε στην περιοχή του δράστη μαζί με κάποιους φίλους, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές τους. Η παρέα του θύματος συναντήθηκε με τον 30χρονο ανιψιό σε πάρκινγκ, με τον 41χρονο να παίρνει ένα κομμάτι ξύλο που είχε στην κατοχή του και να αρχίζει να χτυπάει το αυτοκίνητο του ανιψιού.

Τότε, ο 30χρονος, ο οποίος κρατούσε στο ένα μαχαίρι, πήγε με απειλητική διάθεση στον θείο του και τον κάρφωσε στην δεξιά μεριά της κοιλιακής χώρας, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Ο 30χρονος άνδρας τράπηκε αμέσως σε φυγή, ενώ όταν συνελήφθη από τις αρχές παραδέχτηκε την πράξη του, αλλά υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον θείο του.

Την Δευτέρα (19/1) διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην σορό του 41χρονου θύματος, ενώ ο φερόμενος δράστης βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης, με σκοπό την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Πηγή: Cyprus Times