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Το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Ανηλίκων βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη νομοθετική ρύθμιση της ψηφιακής ηλικίας και την ανάπτυξη μηχανισμών επαλήθευσης.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες θα φέρουν την κύρια ευθύνη για τη συμμόρφωση με το νέο όριο μέσω αξιόπιστων συστημάτων ταυτοποίησης χρηστών.

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή για ψήφιση τον προσεχή Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το Σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

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Τη θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για πρόσβαση ανηλίκων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης προτείνει η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των Ανηλίκων στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το Σχέδιο αφορά υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες στις οποίες οι χρήστες δημιουργούν προφίλ, δημοσιεύουν περιεχόμενο και αλληλεπιδρούν δημόσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 98% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποιεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποσοστό που, όπως σημείωσε, είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, ενώ καταγράφονται χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμες δεξιότητες αξιολόγησης της πληροφορίας.

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Παράλληλα, επικαλέστηκε στοιχεία διεθνών οργανισμών σύμφωνα με τα οποία η αυξημένη χρήση των social media συνδέεται με χαρακτηριστικά εθιστικής συμπεριφοράς, παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων, συγκρούσεις με το οικείο περιβάλλον και άλλες επιπτώσεις στην καθημερινότητα.

Το Σχέδιο Δράσης αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, με τον πρώτο να αφορά τη θέσπιση «ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης» σε εθνικό επίπεδο. Η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου προβλέπει ως ελάχιστο όριο το 15ο έτος, κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Βάσει της προτεινόμενης ρύθμισης, την κύρια ευθύνη για τη συμμόρφωση θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, ενσωματώνοντας και την προτεινόμενη ευρωπαϊκή λύση όταν αυτή οριστικοποιηθεί.

Πριν από την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί Αξιολόγηση του Αντικτύπου στα Δικαιώματα του Παιδιού ως προς το προτεινόμενο ηλικιακό όριο. Παράλληλα, θα διεξαχθεί δημόσια διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας «Φωνή του Πολίτη», καθώς και οργανωμένος διάλογος με οργανώσεις νέων και αρμόδιους φορείς.

Ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει την ανάπτυξη ψηφιακού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας, στη βάση του EU Age Verification Blueprint που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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Ο μηχανισμός προγραμματίζεται να ενσωματωθεί εντός του ερχόμενου έτους στην εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης», επιτρέποντας στον χρήστη να αποδεικνύει ότι πληροί το απαιτούμενο ηλικιακό όριο χωρίς να κοινοποιεί άλλα προσωπικά δεδομένα.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται σταδιακή αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με ενότητες για την ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου, καθώς και επικαιροποίηση του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων Πληροφορικής στη Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ασφαλούς και δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου, εξειδικευμένη κατάρτιση εκπαιδευτικών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και εκπαίδευση Καθηγητών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

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Προβλέπονται ακόμη στοχευμένες εκστρατείες, ημερίδες και εργαστήρια για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, τους κινδύνους που προκύπτουν και την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα, προβλέπεται περαιτέρω μελέτη για τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, όπως επίσης η δημιουργία μηχανισμών αναφοράς και αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών.

Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, η εφαρμογή του Σχεδίου προϋποθέτει συνεργασία της Πολιτείας, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των γονέων, της κοινωνίας των πολιτών και των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών. Το Σχέδιο θα παρακολουθείται και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

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Πηγή: Ink