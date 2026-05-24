Η Κύπρος εισέρχεται σήμερα σε εκλογικούς ρυθμούς, καθώς χιλιάδες πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές του 2026. Συνολικά 569.182 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να αναδείξουν τα νέα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια αναμέτρηση με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, αυξημένο αριθμό κομμάτων και ιδιαίτερη σημασία για τις πολιτικές ισορροπίες της επόμενης πενταετίας.



Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 18:00, με ενδιάμεση διακοπή από τις 12:00 έως τις 13:00. Οι ίδιες ώρες ισχύουν και για τα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα, ενώ διαφορετικό ωράριο εφαρμόζεται σε Ηνωμένο Βασίλειο και Βέλγιο λόγω τοπικής ώρας.



Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εφόρου Εκλογών, λειτουργούν συνολικά 1.217 εκλογικά κέντρα, τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στο εξωτερικό.



Στις εκλογές συμμετέχουν 18 κομματικοί συνδυασμοί και συνολικά 752 υποψήφιοι, αριθμός που καταγράφεται ως ένας από τους υψηλότερους των τελευταίων ετών.



Τα βασικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι:



•Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ)



•ΑΚΕΛ



•Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ)



•ΕΔΕΚ



•ΔΗΠΑ – Συνεργασία



•Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών



•Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ)



•Volt Κύπρου

Παράλληλα, συμμετέχουν μικρότερα κόμματα, κινήσεις πολιτών και ανεξάρτητοι συνδυασμοί, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα πολυκερματισμένο πολιτικό σκηνικό.



Από τις σημερινές εκλογές θα εκλεγούν 56 βουλευτές, καθώς οι 24 έδρες που προβλέπονται για την τουρκοκυπριακή κοινότητα παραμένουν κενές από το 1964.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή των Κυπρίων του εξωτερικού. Στην Ελλάδα λειτουργούν εκλογικά τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 4.300 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους.



Στην εκλογική διαδικασία συμμετέχουν επίσης Τουρκοκύπριοι κάτοχοι ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εγκλωβισμένοι ψηφοφόροι.



Τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα αναμένονται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης, ενώ οι πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του νέου κοινοβουλευτικού χάρτη.

