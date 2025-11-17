Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα συναντήσει τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Ερχιουρμάν, στις 20 Νοεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε. Θα πρόκειται για την πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του Τουρκοκυπρίου ηγέτη τον προηγούμενο μήνα.

Ο Κύπριος πρόεδρος θα συναντήσει τον ηγέτη του ψευδοκράτους στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ. Η ανακοίνωση έγινε ταυτόχρονα από την κυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Σε δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. τονίζει ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προσέρχεται στη συνάντηση «με την ίδια εποικοδομητική διάθεση και ειλικρινή πολιτική βούληση», επαναλαμβάνοντας πως στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.