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Ένα πόρισμα χιλιάδων σελίδων φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις σκιές της προηγούμενης κυπριακής διακυβέρνησης, στην εποχή της σκανδαλώδους Golden Visa υπόθεσης και στέλνει το περιεχόμενο στις διωκτικές αρχές για τις τελικές αποφάσεις.

Η ουσία είναι βαριά και πολιτικά εκρηκτική. Η αρμόδια Αρχή, έπειτα από πολυετή αυτεπάγγελτη έρευνα, καταγράφει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με όσα περιέγραψε ο Δρουσιώτης στο βιβλίο του.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρωήν Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, για τον οποίο γίνεται λόγος για σειρά πιθανών αδικημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ενοχή πριν αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Κρίσιμος άξονας είναι και η διαδρομή Ριμπολόβλεφ, που φωτίζει σχέσεις εξουσίας, δικηγορικών συμφερόντων, πολιτογραφήσεων και θεσμών. Το πόρισμα δεν κλείνει την υπόθεση. Τη μεταφέρει στο πεδίο της ποινικής αξιολόγησης.

Επικεφαλής της έρευνας ορίστηκε η Αυστραλή νομικός Gabrielle McIntyre, με ειδίκευση στο διεθνές ποινικό δίκαιο, ενώ στην ομάδα συμμετείχαν οι Κύπριοι δικηγόροι Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτας και Ανδρέας Ευθυμίου. Η επιλογή ξένης επικεφαλής κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης και των πιθανών αμφισβητήσεων για την αμεροληψία της διαδικασίας.

Παραθέτουμε το πλήρες ρεπορτάζ από την έγκριτη κυπριακή ψηφιακή εφημερίδα OffsiteNews με τίτλο:

Πολυσέλιδο πόρισμα, αναφορές σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και παραπομπή στον Γενικό Εισαγγελέα για τις τελικές αποφάσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της πολυετούς αυτεπάγγελτης έρευνας για το βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, δίνοντας στη δημοσιότητα τα βασικά της ευρήματα και τον τελικό πίνακα με τα πρόσωπα για τα οποία εντοπίστηκαν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έρευνα ξεκίνησε μετά από αιτήματα που υποβλήθηκαν το 2022 προς την Αρχή για διερεύνηση των ισχυρισμών που περιλαμβάνονταν στο βιβλίο, με την υπόθεση να εξελίσσεται στη μεγαλύτερη έρευνα που έχει διεξαγάγει μέχρι σήμερα η Αρχή κατά της Διαφθοράς. Η τελική έκθεση ξεπερνά τις 3.000 σελίδες, χωρίς να υπολογίζονται τα πρακτικά και τα τεκμήρια, και πλέον παραδίδεται στον Γενικό Εισαγγελέα για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων.

Το πιο σημαντικό μέρος της ανακοίνωσης αφορά τον τελικό πίνακα των προσώπων και των ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που, σύμφωνα με την Αρχή, προέκυψαν κατά την έρευνα.

Φυσικά πρόσωπα

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Νίκος Αναστασιάδης (τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Στάθης Λεμής (συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι») Φάνος Φιλίππου (συνέταιρος στη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι») Ρίκκος Ερωτοκρίτου (τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας) Χάρης Σολομωνίδης (πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας) Παναγιώτης Νεοκλέους (δικηγόρος) Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ (Ρώσος επιχειρηματίας) Ανδρέας Χ. Κυριάκος Ευθύμιος Μπουλούτας (πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας) Νίκος Κουγιάλης (πρώην Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) Γιώργος Βαρνάβας (τέως βουλευτής) Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού (τέως Προϊσταμένη ΜΟΚΑΣ) Ιωάννης Σωτηριάδης (ανώτερος αξιωματικός Αστυνομίας)

Νομικά πρόσωπα

Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» Α. Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Πρώτος στον κατάλογο βρίσκεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, για τον οποίο καταγράφονται συνολικά επτά περιπτώσεις πιθανών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρεται σε τρεις περιπτώσεις εμπορίας επηρεασμού, μία περίπτωση κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος και τρεις περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος ή απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης οι συνέταιροι της δικηγορικής εταιρείας «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», Στάθης Λεμής και Φάνος Φιλίππου, καθώς και η ίδια η δικηγορική εταιρεία. Και στις τρεις περιπτώσεις καταγράφονται ενδεχόμενα αδικήματα εμπορίας επηρεασμού και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

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Αναφορά γίνεται ακόμη στον πρώην Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου, για τον οποίο η Αρχή καταγράφει δύο περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας σε βαθμό πλημμελήματος.

Ξεχωριστή θέση στην ανακοίνωση κατέχει η υπόθεση του πρώην Προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας Χάρη Σολομωνίδη. Η Αρχή καταγράφει μία περίπτωση δεκασμού δημόσιου λειτουργού, μία περίπτωση συναλλαγών με αντιπροσώπους που υποδηλώνουν διαφθορά και μία περίπτωση αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, η δικηγορική εταιρεία Α. Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ εμφανίζεται να συνδέεται με τρεις υποθέσεις που αφορούν δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές που υποδηλώνουν διαφθορά και ενεργό δωροδοκία δημόσιων αξιωματούχων σε συνδυασμό με εταιρική ευθύνη. Ο δικηγόρος Παναγιώτης Νεοκλέους κατονομάζεται ξεχωριστά για μία περίπτωση συνωμοσίας προς ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης.

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Στον κατάλογο περιλαμβάνεται επίσης ο Ρώσος επιχειρηματίας Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, για μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού, καθώς και ο Ανδρέας Χ. Κυριάκος για αντίστοιχη περίπτωση.

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Ευρήματα καταγράφονται ακόμη για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Λαϊκής Τράπεζας Ευθύμιο Μπουλούτα, στον οποίο αποδίδονται μία περίπτωση εμπορίας επηρεασμού και μία περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, ο πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, η πρώην προϊσταμένη της ΜΟΚΑΣ Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας Ιωάννης Σωτηριάδης, για διάφορες περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας, απόπειρας διάπραξης ποινικού αδικήματος και παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος.

Η Αρχή επισημαίνει ότι τα ευρήματα βασίζονται στο επίπεδο απόδειξης του «ισοζυγίου των πιθανοτήτων» και όχι στο αυστηρότερο ποινικό κριτήριο της απόδειξης πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι μόνο τα Δικαστήρια μπορούν να αποφανθούν για την ενοχή ή μη οποιουδήποτε προσώπου.

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Στα καταληκτικά της σχόλια, η Αρχή τονίζει ότι η απουσία άλλων ισχυρισμών από την ανακοίνωση σημαίνει ότι αυτοί «δεν έχουν αποδειχθεί στον βαθμό που απαιτείται». Παράλληλα, ανακοινώνει ότι τόσο η έκθεση όσο και το σύνολο του μαρτυρικού υλικού θα διαβιβαστούν στον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ αντίγραφο της έκθεσης θα αποσταλεί και στον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.

Σημειώνεται ότι η Αρχή αποφάσισε να μη δώσει στη δημοσιότητα την πλήρη έκθεση, επικαλούμενη λόγους εχεμύθειας και την ανάγκη να μην επηρεαστούν τυχόν μελλοντικές ανακριτικές ή δικαστικές διαδικασίες. Τονίζεται επίσης ότι κανένα μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις για την υπόθεση πέραν της σημερινής ανακοίνωσης.

Απαντά με δημοσιογραφική διάσκεψη ο Αναστασιάδης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αναστασιάδης θα δώσει λίαν συντόμως γραπτή δήλωση και στη συνέχεια θα παραθέσει δημοσιογραφική διάσκεψη για την έρευνα.