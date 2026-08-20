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Οι ελεγκτές καταγγέλλουν ότι τα τουρκικά αεροσκάφη κινούνται συστηματικά σε κρίσιμους αεροδιαδρόμους χωρίς να ανταποκρίνονται στις κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας.

Πρόσφατα αποφεύχθηκε σύγκρουση μεταξύ ενός τουρκικού αεροσκάφους και ενός επιβατικού Boeing 737, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Η συντεχνία υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να διατηρεί αμφίδρομη επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

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Συναγερμό για την ασφάλεια των πτήσεων στον κυπριακό εναέριο χώρο κρούουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καταγγέλλοντας σχεδόν συνεχή παρουσία τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και drones σε κρίσιμους αεροδιαδρόμους και κοντά στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ) προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις δημιουργούν συνθήκες που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων.

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Beyond increased air traffic, ATCOs in Nicosia ACC and at Larnaca and Paphos Approach do their best to ensure flight safety affected by unauthorised Turkish Air Force aircraft and UAVs, operating almost constantly along critical routes and near the two aerodromes of Cyprus. pic.twitter.com/Wqass9BObW — ΠΑΣΕΕΚ (@CYATCU_NEWS) August 19, 2026

Σε διαδοχικές αναρτήσεις της στην πλατφόρμα Χ το βράδυ της Τετάρτης, 19 Αυγούστου, η ΠΑΣΕΕΚ αναφέρει ότι, πέραν της σημαντικά αυξημένης εναέριας κυκλοφορίας, οι ελεγκτές στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας (Nicosia ACC), καθώς και στις Μονάδες Προσέγγισης Λάρνακας και Πάφου, βρίσκονται αντιμέτωποι και με τη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και UAV.

Σύμφωνα με τη Συντεχνία, τα συγκεκριμένα αεροσκάφη επιχειρούν «σχεδόν συνεχώς» κατά μήκος κρίσιμων αεροδιαδρόμων, ακόμη και κοντά στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που δυσχεραίνει περαιτέρω το έργο των ελεγκτών για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε σύγκρουση – Το περιστατικό με το TUAF770

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό με αεροσκάφος που έφερε τον κωδικό TUAF770. Όπως καταγγέλλει η ΠΑΣΕΕΚ, το αεροσκάφος δεν ανταποκρίθηκε στις επανειλημμένες κλήσεις του Κέντρου Ελέγχου Λευκωσίας και, παράλληλα, παρέκκλινε από τη διαδρομή που προέβλεπε το σχέδιο πτήσης του.

Στη συνέχεια άρχισε να ανεβαίνει προς το επίπεδο πτήσης FL360, δηλαδή περίπου στα 36.000 πόδια.

Την ίδια ώρα, η πτήση TOM56T, με αεροσκάφος τύπου Boeing 737-800, βρισκόταν σε κάθοδο προς το FL350, περίπου στα 35.000 πόδια.

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Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας απέτρεψε την τελευταία στιγμή σύγκρουση τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους με επιβατική πτήση https://t.co/eoKHXHXgpj pic.twitter.com/iejdWDitx6 — Εφημερίδα Πολίτης – Politis.com.cy (@politis_news) August 20, 2026

Σύμφωνα πάντα με την ΠΑΣΕΕΚ, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αντιλήφθηκαν έγκαιρα ότι οι πορείες των δύο αεροσκαφών δημιουργούσαν επικίνδυνη κατάσταση και έδωσαν εντολή να σταματήσει η κάθοδος του Boeing.

«Η επαγρύπνηση των ελεγκτών εντόπισε τη σύγκρουση των πορειών και σταμάτησε την κάθοδο του B738 ακριβώς εγκαίρως», ανέφερε η Συντεχνία, αποδίδοντας στην Τουρκία «πλήρη αδιαφορία για την ασφάλεια των επιβατών».

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«Συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο» – Η Αγκυρα αρνείται να υπάρχει επικοινωνία με τη Λευκωσία

Η ΠΑΣΕΕΚ δεν αντιμετωπίζει, πάντως, το περιστατικό ως μεμονωμένο. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία υφίσταται εδώ και δεκαετίες.

«Αυτό συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, εδώ και δεκαετίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η Συντεχνία, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από την άρνηση της Άγκυρας να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Λευκωσίας.

Οι Κύπριοι ελεγκτές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων, ιδιαίτερα όταν στρατιωτικά αεροσκάφη δεν ανταποκρίνονται στις κλήσεις ή στις οδηγίες του αρμόδιου κέντρου ελέγχου.

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(Με πληροφορίες από Πολίτης)