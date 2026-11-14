Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά όλες τις απογειώσεις αεροσκαφών λόγω εκτεταμένης τεχνικής βλάβης στις επικοινωνίες, η οποία προκάλεσε χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της διακοπής, εξετάζοντας πιθανά τεχνικά προβλήματα, παλαιότητα των υποδομών ή ενδεχόμενες κυβερνοαπειλές.

Ανεξάρτητη ελεγκτική υπηρεσία του Κογκρέσου είχε προειδοποιήσει πρόσφατα για κενά κυβερνοασφάλειας στα συστήματα επικοινωνίας και για κινδύνους από παρεμβολές τύπου jamming και spoofing.

Παρά τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να συνδέουν το συγκεκριμένο περιστατικό με κακόβουλη κυβερνοεπίθεση.

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Γράφουν Βάσω Σγούρδου και Τέρενς Κουίκ

Κυβερνοεπίθεση, δολιοφθορά ή μια τεράστια τεχνική κατάρρευση των αμερικανικών αεροπορικών επικοινωνιών;

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Το ερώτημα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά την πρωτοφανή απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να αναστείλει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όλες τις απογειώσεις αεροσκαφών από τα αμερικανικά αεροδρόμια.

Η διακοπή των επικοινωνιών επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, προκαλώντας χιλιάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Ωστόσο, πίσω από τη δραματική αυτή εξέλιξη υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο, το οποίο αποκτά πλέον ιδιαίτερη δημοσιογραφική βαρύτητα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί επισήμως, σχεδόν δύο μήνες νωρίτερα, για σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας στις αεροπορικές επικοινωνίες.

Και η προειδοποίηση δεν προερχόταν από κάποια ιδιωτική εταιρεία ή από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Προερχόταν από το Government Accountability Office (GAO), την ανεξάρτητη ελεγκτική υπηρεσία του αμερικανικού Κογκρέσου.

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Η FAA επιβάλλει πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας» – Πηγή: Reuters Η FAA επιβάλλει πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας» – Πηγή: Reuters Η FAA επιβάλλει πανεθνική απαγόρευση απογειώσεων «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας» – Πηγή: Reuters

Η έκθεση της 21ης Σεπτεμβρίου που αποκτά νέα σημασία

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, το GAO δημοσίευσε την επίσημη έκθεση με αριθμό GAO-26-108439 και τίτλο «Aviation Cybersecurity: Enhanced Air Safety Requires FAA to Better Mitigate Threats to Aircraft Communications».

Με απλά λόγια, η έκθεση εξέταζε κατά πόσον η FAA μπορούσε να αντιμετωπίσει κυβερνοαπειλές που στρέφονται εναντίον των συστημάτων επικοινωνίας των αεροσκαφών.

Τα συμπεράσματα ήταν ανησυχητικά.

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Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η FAA είχε αναγνωρίσει σημαντικές απειλές, αλλά δεν είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες αξιολογήσεις κινδύνου και τα σχέδια αντιμετώπισής τους.

Επιπλέον, δεν διέθετε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για όλες τις απειλές που σχετίζονται με το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες παρεμβολές ή κακόβουλες ενέργειες ενδέχεται να γίνονται αντιληπτές μόνο αφού έχει ήδη αναφερθεί κάποιο περιστατικό.

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Η έκθεση περιλαμβάνει εννέα συγκεκριμένες συστάσεις προς την FAA για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών συμφώνησε με όλες.

Spoofing και jamming: Οι δύο απειλές που ανησυχούν τους ειδικούς

Το GAO περιγράφει δύο ιδιαίτερα επικίνδυνες μορφές ηλεκτρονικής επίθεσης.

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Η πρώτη είναι το spoofing.

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Πρόκειται για την εκπομπή παραπλανητικών σημάτων, τα οποία μπορούν να εμφανίζονται ως αυθεντικά και να δημιουργούν σύγχυση στα συστήματα πλοήγησης.

Η δεύτερη είναι το jamming.

Σε αυτή την περίπτωση, ισχυρές παρεμβολές μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη αξιόπιστων σημάτων επικοινωνίας ή δορυφορικής πλοήγησης.

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Η έκθεση προειδοποιεί επίσης για αδυναμίες προστασίας των ψηφιακών μηνυμάτων που ανταλλάσσουν αεροσκάφη και υπηρεσίες ελέγχου.

Ειδικότερα, αναφέρεται στα συστήματα ACARS και CPDLC, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους.

Οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι αδυναμίες στην ταυτοποίηση και στην προστασία των μηνυμάτων θα μπορούσαν θεωρητικά να επιτρέψουν την αποστολή πλαστών οδηγιών, ακόμη και παραπλανητικών ακυρώσεων αδειών πτήσης.

Δεν πρόκειται για απόδειξη ότι πραγματοποιήθηκε τέτοια επίθεση στις 13 Νοεμβρίου.

Πρόκειται, όμως, για επίσημα καταγεγραμμένη τεχνολογική ευπάθεια.

Το GAO επανήλθε μόλις οκτώ ημέρες πριν από την κρίση

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι στις 5 Νοεμβρίου, μόλις οκτώ ημέρες πριν από την πανεθνική αναστολή απογειώσεων, το GAO επανήλθε στο θέμα με ειδική δημόσια ενημέρωση.

Στο σχετικό άρθρο του, με τίτλο «Air Travel Communications Threatened by Spoofing and Jamming Concerns», υπενθύμιζε πραγματικά περιστατικά ηλεκτρονικών παρεμβολών που είχαν επηρεάσει την αμερικανική αεροπορία.

Το 2022, στην περιοχή του αεροδρομίου του Ντάλας, προβλήματα στα δορυφορικά σήματα πλοήγησης είχαν προκαλέσει περισσότερες από 230 καθυστερήσεις αναχωρήσεων.

Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με το GAO, είχε καταγραφεί περιστατικό παρεμβολών τύπου jamming στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν επίσης καταγράψει περιστατικά παρεμβολών που δεν οφείλονταν απαραίτητα σε σκόπιμη επίθεση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν περιστατικό κοντά στο αεροδρόμιο Newark το 2012, όταν συσκευή που χρησιμοποιούσε οδηγός φορτηγού προκάλεσε παρεμβολές σε σήματα GPS.

Η διάκριση είναι ουσιώδης: μια ηλεκτρονική παρεμβολή δεν αποτελεί αυτομάτως απόδειξη κυβερνοεπίθεσης.

Washington Post: Δεν αποκλείεται επίθεση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις

Η αμερικανική Washington Post, καλύπτοντας τη νέα κρίση, μεταδίδει ότι οι αρχές διερευνούν τη γενικευμένη διακοπή τηλεπικοινωνιών.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Markwayne Mullin, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να υποδεικνύουν κακόβουλη ενέργεια.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι ερευνητές δεν αποκλείουν εκ των προτέρων κανένα ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης μιας κυβερνοεπίθεσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η βλάβη δεν συνδέεται με πρόσφατη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft.

Η FAA αντιμετώπισε το πρόβλημα ως σοβαρή διακοπή τηλεπικοινωνιών και έδωσε προτεραιότητα στην ασφάλεια των πτήσεων.

Associated Press: Στο μικροσκόπιο τα παλαιωμένα συστήματα

Το Associated Press επισημαίνει ότι η βλάβη επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι το αμερικανικό σύστημα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα παλαιότητας εξοπλισμού, ανεπαρκών υποδομών και ανάγκης εκσυγχρονισμού.

Το Κογκρέσο έχει εγκρίνει 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Sean Duffy, θα απαιτηθούν περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για την ολοκλήρωση του σχεδιαζόμενου εκσυγχρονισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σημαντικό μέρος του έργου αφορά την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων και εξοπλισμού επικοινωνιών.

Reuters: Η προηγούμενη κατάρρευση και το κομμένο καλώδιο

Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τη νέα κρίση, που αποδεικνύει πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι ένα παλαιωμένο σύστημα.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, το Reuters μετέδωσε ότι σοβαρή διακοπή τηλεπικοινωνιών είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις πτήσεις της ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περίπου 9.500 πτήσεις είχαν καθυστερήσει ή ακυρωθεί.

Σύμφωνα με την FAA, είχε προηγηθεί η μεταφορά των επικοινωνιών σε εφεδρική γραμμή οπτικών ινών λόγω προβλημάτων στο βασικό κύκλωμα.

Στη συνέχεια, συνεργείο εργολάβου της New Jersey Transit έκοψε κατά λάθος την εφεδρική γραμμή κοντά στο New Brunswick του Νιου Τζέρσεϊ.

Το περιστατικό δεν αποτελούσε κυβερνοεπίθεση.

Αποκάλυψε, όμως, πόσο εύκολα μια τεχνική αστοχία μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες σε ένα κρίσιμο δίκτυο.

Ο επικεφαλής της FAA, Bryan Bedford, είχε επισημάνει τότε την ανάγκη αντικατάστασης του παλαιού συστήματος με μια σύγχρονη αρχιτεκτονική που θα διαθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και εφεδρείες.

The Verge: Το νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Το αμερικανικό τεχνολογικό μέσο The Verge αναφέρει ότι η FAA είχε αρχίσει να αναπτύσσει ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Το έργο, προϋπολογισμού 875 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί μέρος της προσπάθειας τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η εταιρεία που κατασκευάζει το συγκεκριμένο σύστημα δήλωσε ότι αυτό δεν εμπλεκόταν στη διακοπή.

Συνεπώς, δεν υπάρχει τεκμηριωμένη βάση για να αποδοθεί η κρίση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Και η Ελλάδα; Το ζήτημα της προστασίας των αεροπορικών επικοινωνιών

Η αμερικανική κρίση επαναφέρει ένα ερώτημα που αφορά και την Ευρώπη, επομένως και την Ελλάδα.

Πόσο ανθεκτικά είναι τα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης των αεροσκαφών απέναντι σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και κυβερνοαπειλές;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια γεωγραφικά ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, με έντονη αεροπορική δραστηριότητα, σημαντικό αριθμό νησιωτικών αεροδρομίων και μεγάλο όγκο διεθνών πτήσεων, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Επιπλέον, η Ανατολική Μεσόγειος γειτνιάζει με περιοχές όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα παρεμβολών σε δορυφορικά συστήματα πλοήγησης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αντίστοιχες αδυναμίες στα ελληνικά συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Αναδεικνύει, όμως, τη σημασία της συνεχούς αξιολόγησης κινδύνων, της ύπαρξης εφεδρικών υποδομών και της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς αεροπορικής ασφάλειας.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αναπάντητο

Η διακοπή των επικοινωνιών της FAA στις 13 Νοεμβρίου αποτελεί επιβεβαιωμένο γεγονός.

Οι σοβαρές αδυναμίες κυβερνοασφάλειας που περιγράφει η έκθεση του GAO αποτελούν επίσης επίσημα τεκμηριωμένο γεγονός.

Εκείνο που δεν έχει αποδειχθεί είναι ότι η συγκεκριμένη αεροπορική κρίση προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

Δεν έχει επίσης τεκμηριωθεί οποιαδήποτε σχέση με τον συναγερμό για ύποπτα drones στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath της Βρετανίας.

Η χρονική σύμπτωση των περιστατικών μπορεί να προκαλεί ερωτήματα, αλλά δεν αρκεί για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το πραγματικό ζήτημα είναι βαθύτερο.

Όταν μια χώρα με την τεχνολογική και οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών υποχρεώνεται να καθηλώσει πανεθνικά τις απογειώσεις των αεροσκαφών της, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην ταλαιπωρία των επιβατών.

Αφορά την ανθεκτικότητα των κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Και η επίσημη έκθεση του GAO, που είχε προηγηθεί της κρίσης, αποκτά τώρα μια ιδιαίτερη σημασία: οι κίνδυνοι είχαν επισημανθεί πριν από το περιστατικό.

Το ερώτημα είναι εάν είχαν ληφθεί εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.