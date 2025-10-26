Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με ηγέτες στη Μαλαισία για να υπογράψει μια «ειρηνευτική συμφωνία» μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίες έχουν μακροχρόνια διαμάχη για τα σύνορα.

Ωστόσο, μετά την τελετή, ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊλάνδης αρνήθηκε να την αποκαλέσει ειρηνευτική συμφωνία, δηλώνοντας στο BBC ότι θα την αποκαλούσε «μονοπάτι προς την ειρήνη».

Η εμπορική πίεση από τον Τραμπ οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός στα τέλη Ιουλίου, τερματίζοντας πέντε ημέρες συγκρούσεων που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από είκοσι ανθρώπους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία στο πρώτο σκέλος της πενθήμερης περιοδείας του στην Ασία και έγινε δεκτός με μουσική, χορό και παραδοσιακές στολές.

TRUMP DANCE — MALAYSIA EDITION! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/HLyCVaCndh — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 26, 2025

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να συμμετάσχει στο τελετουργικό καλωσόρισμα, χορεύοντας δίπλα σε Μαλαισιανούς χορευτές. Ο Λευκός Οίκος ανάρτησε το στιγμιότυπο στα κοινωνικά δίκτυα με τη λεζάντα «TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION», προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION 🕺🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/ahPmAMXnk8 — The White House (@WhiteHouse) October 26, 2025

Η υποδοχή οργανώθηκε από τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραήμ, ο οποίος στη συνέχεια συνόδευσε τον Τραμπ σε σειρά επαφών με ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας.