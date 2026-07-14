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Η 16χρονη Λεονί, κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα, ανοίγοντας το fashion show Alta Moda του οίκου Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας.

Η νεαρή περπάτησε στην επίδειξη που φιλοξενήθηκε στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, παρουσιάζοντας μία εντυπωσιακή δημιουργία με φλοράλ μοτίβα, ζωηρές αποχρώσεις και λαμπερά κοσμήματα. Την εμφάνισή της ολοκλήρωναν λουλούδια στα μαλλιά, χαρίζοντάς της μια ρομαντική αισθητική. Η συμμετοχή της αποτέλεσε μία από τις πιο συζητημένες στιγμές της βραδιάς, σηματοδοτώντας το επίσημο ξεκίνημά της στον χώρο του μόντελινγκ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους της εκδήλωσης βρέθηκαν η μητέρα της, Μόνικα Μπελούτσι, καθώς και οι Τζένιφερ Λόπεζ και Κρίστιαν Μπέιλ. Η Λεονί είναι η μικρότερη από τις δύο κόρες που απέκτησαν η Ιταλίδα σταρ και ο Βενσάν Κασέλ κατά τη διάρκεια του γάμου τους, μαζί με την 21χρονη Ντέβα, πριν από τον χωρισμό τους το 2013.

Monica Bellucci attends the Dolce & Gabbana Alta Moda fashion show in Taormina on July 13, 2026 in Sicily, Italy. pic.twitter.com/RVXBwkEuUp — monica bellucci source (@mbelluccisource) July 14, 2026

Monica Bellucci attends the Dolce & Gabbana Alta Moda fashion show in Taormina on July 13, 2026 in Sicily, Italy. pic.twitter.com/m6jxwAKRO5 — monica bellucci source (@mbelluccisource) July 13, 2026

Monica Bellucci and Jennifer Lopez by Antonio de Masi at the Dolce & Gabbana Alta Moda fashion show in Taormina on July 13, 2026 in Sicily, Italy. pic.twitter.com/hSU0nSxoUo Advertisement July 14, 2026

🚨Dolce & Gabbana delivered an unbelievable show tonight in Taormina, Sicily, with Jennifer Lopez and Monica Bellucci 🇮🇹✨



Léonie Cassel, her daughter, opened the fashion show



Long live Dolce & Gabbana!

Long live Italian fashion! pic.twitter.com/17PSTBt8v6 — BILLIONAIRE COLLECTION ® (@BillionMagazine) July 14, 2026

Η Ντέβα έχει ήδη διαγράψει τη δική της πορεία τόσο στον χώρο της υποκριτικής όσο και της μόδας, ενώ πλέον φαίνεται πως και η Λεονί ακολουθεί τα βήματά της. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού και της βιομηχανίας της μόδας, με το ντεμπούτο της για τον οίκο Dolce & Gabbana να αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή. Λίγους μήνες νωρίτερα, μητέρα και κόρη είχαν ποζάρει μαζί για το τεύχος Απριλίου της ιταλικής Vogue.

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