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Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, την Τετάρτη, όταν ένας άνδρας της γαλλικής τιμητικής φρουράς έχασε τις αισθήσεις του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μαζί με μέλη του προσωπικού, έσπευσε να βοηθήσει τον φρουρό, ο οποίος στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο. Λίγο αργότερα, ο Γάλλος πρόεδρος προχώρησε στην υποδοχή του Σλοβάκου ομολόγου του.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του φρουρού, ενώ παραμένουν άγνωστα και τα αίτια της λιποθυμίας του, σύμφωνα με το σλοβακικό τηλεοπτικό δίκτυο TV JOJ, που κατέγραψε το περιστατικό.

Με πληροφορίες από: lapresse.ca