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Το Κρεμλίνο προειδοποίησε την Τρίτη ότι η προκαταρκτική απόφαση της Λιθουανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, να άρει τη συνταγματική απαγόρευση φιλοξενίας πυρηνικών όπλων στο έδαφός της θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης στην περιοχή.

Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε υπέρ της άρσης της απαγόρευσης την Τρίτη, σε μια από τις δύο ψηφοφορίες που απαιτούνται για την αλλαγή.

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Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πώς βλέπει η Ρωσία αυτή την εξέλιξη, καθώς και για μια πρόταση που διατύπωσε αυτό το μήνα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στη βαλτική χώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε:

«Εάν η στρατιωτική υποδομή της χώρας που είναι, στην ουσία, η ηγετική δύναμη του ΝΑΤΟ (οι ΗΠΑ) πλησιάζει τα σύνορά μας, τότε, φυσικά, αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί παρά μόνο ως ένα βήμα προς την κλιμάκωση των εντάσεων.»

Πρόσθεσε: «Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο έδαφος ενός γειτονικού κράτους. Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν θα συμβάλει στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο· αντίθετα, θα σηματοδοτήσουν, προς μεγάλη μας λύπη, μια ακόμη σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων».

Η Λιθουανία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Μόσχας. Οι ΗΠΑ διατηρούν εκεί ένα τεθωρακισμένο τάγμα περίπου 1.000 στρατιωτών από το 2019, με αλληλοεπικαλυπτόμενες εναλλαγές, πράγμα που σημαίνει ότι οι στρατιώτες φτάνουν και αναχωρούν κάθε λίγους μήνες.

Η νομοθετική αναθεώρηση της απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων, η οποία απαιτεί πλειοψηφία των δύο τρίτων σε δύο κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες για να τεθεί σε ισχύ, αναμένεται να καταργήσει τις απαγορεύσεις που θεσπίστηκαν πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μετά την απόσχιση της Λιθουανίας από τη Σοβιετική Ένωση.