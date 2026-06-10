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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε δύο πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ιατρική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι ισραηλινές επιδρομές στην Τάιρ Ντέμπα σκότωσαν οκτώ ανθρώπους και άλλες στην Ντέιρ Κανούν αν-Ναχρ σκότωσαν τέσσερις, σύμφωνα με την ιατρική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

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🇱🇧 Israeli warplanes struck the town of Homain al-Fuqa in the Nabatiyeh region of southern Lebanon.



The bombing comes despite the ceasefire that was supposed to have ended exactly this.



Writer: Juliepic.twitter.com/oMknItsiNz https://t.co/ORCerzFlQ3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) μετέδωσε πως πολλές ισραηλινές επιδρομές έγιναν με στόχο αυτές τις δύο πόλεις, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές του σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Smoke rose over Houmine el Faouqa in southern Lebanon following an Israeli strike, Lebanon's state news agency NNA reported https://t.co/WlkVoSmS4s pic.twitter.com/QYW0BfFRWQ — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Σε άλλη επίθεση, ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε σήμερα ένα αυτοκίνητο στο κέντρο της Σιδώνας. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε πως άκουσε μια ισχυρή έκρηξη και είδε ένα αυτοκίνητο να τυλίγεται στις φλόγες σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, και διασώστες να βγάζουν δύο πτώματα από το όχημα.

One person was killed when an Israeli drone hit a vehicle in Sidon, southern Lebanon, Lebanese media report pic.twitter.com/qWv8khxOXq — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 10, 2026

Ένα αυτοκίνητο έγινε στόχος «ενός εχθρικού drone… σκοτώνοντας δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο φλεγόμενο όχημα», τόνισε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στα γύρω οχήματα», πρόσθεσε το NNA.