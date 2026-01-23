Ένα «ραντεβού στα τυφλά» μέσω TikTok στο Λονδίνο οδήγησε σε επεισόδια το βράδυ της Πέμπτης, καθώς μαθητές σχολείων συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πάνω από 200 νέους να συγκεντρώνονται στο Σάτον για το event, που υποσχόταν μια «συναρπαστική νύχτα σύνδεσης και διασκέδασης». Ωστόσο γρήγορα εξελίχθηκε σε χάος και ακολούθησαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Κάποια στιγμή κυκλοφόρησαν φήμες πως τα επεισόδια συνδέονταν με μαχαιρώματα, μα διαψεύστηκαν από την αστυνομία.

Θεωρείται πως τα «ραντεβού στα τυφλά» τέτοιου είδους περιλαμβάνουν δύο νεαρούς με μάσκες ή στεκόμενοι πλάτη με πλάτη που ανταλλάσσουν ερωτήσεις. Στο τέλος φανερώνονται ο ένας στον άλλο.

Δεν έγιναν συλλήψεις παρά την ένταση. Σημειώνεται πως το event είχε προωθηθεί πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα social media.