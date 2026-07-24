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Η ιατροδικαστική έρευνα απέδωσε τον θάνατό του σε συνδυασμό αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν υψηλά επίπεδα αλκοόλ και την παρουσία ουσιών όπως το GHB και το Xanax στον οργανισμό του.

Ο πρίγκιπας είχε ιστορικό εξάρτησης από αλκοόλ και φάρμακα, έχοντας υποβληθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Οι αρχές απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προκλήθηκε από την ταυτόχρονη λήψη πολλαπλών ουσιών.

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Ένας 29χρονος Σαουδάραβας πρίγκιπας πέθανε έπειτα από κατανάλωση θανατηφόρου συνδυασμού αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε πολυτελές ξενοδοχείο του Λονδίνου, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν σε έρευνα του ιατροδικαστή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρίγκιπας, που ταυτοποιήθηκε ως Αμπντουλάχ μπιν Φαχντ μπιν Αμπντουλάχ μπιν Αμπντουλαζίζ μπιν Τζαλάουι Αλ Σαούντ, βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Marriott Kensington στις 25 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, υπέστη καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από τη λήψη πολλαπλών ουσιών.

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Όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο του Δυτικού Λονδίνου, ο πρίγκιπας είχε κάνει check-in στο ξενοδοχείο, όπου η διανυκτέρευση κοστίζει περίπου 600 ευρώ, στις 19 Νοεμβρίου για προγραμματισμένη παραμονή μίας εβδομάδας. Η τελευταία φορά που καταγράφηκε ζωντανός ήταν το βράδυ της προηγούμενης ημέρας του θανάτου του, όταν κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να βγαίνει έξω για να καπνίσει.

Την επόμενη ημέρα, υπάλληλος καθαριότητας εισήλθε στο δωμάτιό του στον πέμπτο όροφο και τον εντόπισε πεσμένο, πλήρως ντυμένο, στο πάτωμα του μπάνιου. Το προσωπικό του ξενοδοχείου ειδοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν και διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου.

Η έρευνα του ιατροδικαστή κατέληξε ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκε από συνδυασμό αλκοόλ, ψυχαγωγικών ναρκωτικών και συνταγογραφούμενων φαρμάκων, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

A 29-year-old Saudi royal, Prince Abdullah bin Fahad bin Abdullah bin Abdulaziz bin Jalawi Al Saud, died after consuming a fatal combination of alcohol, GHB, and Xanax while staying at the Marriott Hotel in Kensington, London. He was found unresponsive in his hotel bathroom on… pic.twitter.com/8qV7gaXrn3 — The CSR Journal (@thecsrjournal) July 24, 2026

Η έρευνα του ιατροδικαστή αποκάλυψε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως ο πρίγκιπας Αμπντουλάχ είχε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα 222 mg ανά 100 ml, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια από το νόμιμο όριο οδήγησης στην Αγγλία.

Οι ειδικοί που κατέθεσαν στο δικαστήριο τόνισαν ότι το συγκεκριμένο επίπεδο αλκοόλ από μόνο του θα μπορούσε να προκαλέσει κώμα, ακόμη και χωρίς την παρουσία άλλων ουσιών.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συνδυασμός της ιδιαίτερα υψηλής κατανάλωσης αλκοόλ με ψυχαγωγικά ναρκωτικά και συνταγογραφούμενα φάρμακα είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση καρδιακής ανακοπής, η οποία οδήγησε στον θάνατό του.

Η έρευνα: Θανατηφόρος συνδυασμός ουσιών – Ο πρίγκιπας είχε ιστορικό εξάρτησης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι στον οργανισμό του 29χρονου πρίγκιπα υπήρχαν δυνητικά θανατηφόρα επίπεδα GHB (γ-υδροξυβουτυρικό οξύ), μιας ουσίας γνωστής ως «ναρκωτικό των πάρτι», καθώς και ίχνη κάνναβης, Xanax και άλλων αγχολυτικών φαρμάκων σε θεραπευτικές δόσεις.

Οι ιατροδικαστές κατέληξαν ότι ο συνδυασμός του αλκοόλ με το GHB και τις υπόλοιπες ουσίες προκάλεσε καρδιακή ανακοπή, η οποία οδήγησε στον θάνατό του.

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Είχε αναζητήσει θεραπεία για την εξάρτησή του

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας έγινε γνωστό ότι ο πρίγκιπας αντιμετώπιζε προβλήματα κατάχρησης αλκοόλ και εξάρτησης από συνταγογραφούμενα φάρμακα πριν από τον θάνατό του.

Τον Αύγουστο του 2025 είχε εισαχθεί στην κλινική Priory στο Roehampton του Λονδίνου, όπου υποβλήθηκε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης για το αλκοόλ, τις βενζοδιαζεπίνες (κατηγορία αγχολυτικών) και την πρεγκαμπαλίνη.

Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, δεν προέκυψαν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια, με τον θάνατό του να αποδίδεται στις επιπτώσεις της ταυτόχρονης λήψης πολλαπλών ουσιών.

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