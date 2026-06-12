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Με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας τιμήθηκε ο 51χρονος θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

Περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και κορυφαία ονόματα της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος, σε μια τελετή που χαρακτηρίστηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας δεν ξέχασε να αναφέρει την ταπεινή καταγωγή του.

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Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χολιγουντιανό σταρ Τομ Κρουζ να ανεβαίνει στο βήμα, αναφερόμενος εκτενώς στις πιο εμβληματικές στιγμές της αθλητικής καριέρας του Μπέκαμ, εξαίροντας την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του.

Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Ένας Άγγλος ποδοσφαιριστής εργατικής καταγωγής»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η σύζυγος του τιμώμενου προσώπου και γνωστή σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ. Ξεκινώντας με χιούμορ, έκανε μια αναφορά στην cult ταινία των Spice Girls, «Spice World», και στο δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, για να περάσει γρήγορα σε έναν συγκινητικό τόνο: «Πίστευε ότι, αν εργαζόταν σκληρά και έκανε αρκετά μεγάλα όνειρα, όλα ήταν δυνατά. Πάνω από όλα, όμως, θέλω να επαινέσω την καλοσύνη, την αφοσίωση και τη δέσμευσή του απέναντι στους ανθρώπους που αγαπά».

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παραδέχθηκε στην ομιλία του πως ανέκαθεν υπήρξε ονειροπόλος, ωστόσο συμπλήρωσε: «Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια τέτοια τιμή θα προοριζόταν σε έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή εργατικής καταγωγής σαν εμένα».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αγάπη του για την αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια άγνωστη λεπτομέρεια: η ταινία «Jerry Maguire» (με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ) ήταν το πρώτο φιλμ που παρακολούθησε στο πρώτο του ραντεβού με τη Βικτόρια.

#TomCruise #VictoriaBeckham #HollywoodWalkOfFame #CelebrityNews ♬ original sound – LA.GOSSIP @la.gossip Tom Cruise joins Victoria Beckham and the Beckham family to celebrate David Beckham’s Hollywood Walk of Fame honor ⭐️ A star-studded moment in Los Angeles as Tom Cruise showed up on June 12, 2026, to support David Beckham as the soccer legend received his star on the Hollywood Walk of Fame. Cruise was joined by Victoria Beckham and the Beckham kids as they celebrated the major milestone — while Brooklyn Beckham and his wife were not seen at the ceremony. ⚽️✨ #DavidBeckham

Η αποθέωση της οικογένειας και η ηχηρή απουσία

Ο Μπέκαμ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους τον εμπιστεύθηκαν το 2007 για να πάρει μεταγραφή στους Λος Άντζελες Γκάλαξι, αλλά το πιο θερμό κομμάτι της ομιλίας του αφιερώθηκε στους δικούς του ανθρώπους.

«Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη οικογένειά μου. Τους γονείς και τις αδελφές μου. Τη Βικτόρια, την υπέροχη σύζυγό μου εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, χωρίς την οποία τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Και τα πανέμορφα παιδιά μου, που είναι ο λόγος για τον οποίο σηκώνομαι κάθε πρωί. Ελπίζω μια μέρα να φέρετε εδώ τα εγγόνια μου και να τους μιλήσετε για ένα αγόρι που έκανε μεγάλα όνειρα», ανέφερε εμφανώς βουρκωμένος.

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Οι παρευρισκόμενοι και το οικογενειακό «αγκάθι»

Στο πλευρό του κορυφαίου αθλητή βρέθηκαν η σύζυγός του, οι γιοι τους Ρομέο και Κρουζ, καθώς και η μικρή τους κόρη, Χάρπερ.

Από την τελετή έλειπε ο μεγαλύτερος γιος του ζευγαριού, Μπρούκλιν Μπέκαμ, γεγονός που φουντώνει εκ νέου τις φήμες για τη συνεχιζόμενη ρήξη στις σχέσεις της οικογένειας.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο παλαίμαχος αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Λάντον Ντόνοβαν, ο παρουσιαστής Τζέιμς Κόρντεν και η ηθοποιός Εύα Λονγκόρια.

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