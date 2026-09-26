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Μια τρομακτική περιπέτεια έζησε μια γυναίκα στο Μαϊάμι, όταν ένας 35χρονος άνδρας την πλησίασε στον χώρο στάθμευσης ψυχιατρικής κλινικής, λίγο μετά την απόδρασή του από το νοσοκομείο, και της άρπαξε με τη βία το αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα, ανήμπορη να αντιδράσει, ενημέρωσε τις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν άμεσα καταδίωξη στους δρόμους του Μαϊάμι-Ντέιντ. Ο άνδρας ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, επιχειρώντας να ξεφύγει από τα περιπολικά, με την καταδίωξη να εξελίσσεται σε επικίνδυνο κυνηγητό.

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Αεροφωτογραφίες από ελικόπτερο κατέγραψαν αστυνομικά οχήματα να καταδιώκουν ένα μαύρο Nissan Sentra, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους του βορειοδυτικού Μαϊάμι-Ντέιντ το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρκετές φορές να ακινητοποιήσουν το όχημα χρησιμοποιώντας ελιγμούς, προκαλώντας ζημιές στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την προσπάθειά του να διαφύγει.

«Είναι τρελό, γιατί είδα πολλά πράγματα και έλεγαν ότι τον καταδίωκαν. Είχαν ήδη χτυπήσει το αυτοκίνητό του, αλλά εκείνος συνέχιζε να προσπαθεί να φύγει», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο επικίνδυνη όταν ο οδηγός άρχισε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατευθυνόμενος προς τα διερχόμενα οχήματα.

«Κάποιος θα μπορούσε πραγματικά να είχε τραυματιστεί. Κινούνταν ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατευθυνόμενος μετωπικά προς τα άλλα αυτοκίνητα», ανέφερε άλλη γυναίκα που παρακολούθησε την καταδίωξη.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν ένας αστυνομικός κατάφερε να προκαλέσει την περιστροφή του Nissan Sentra. Το όχημα προσέκρουσε σε τοίχο και ακινητοποιήθηκε, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να συλλάβουν τον οδηγό.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για τον 35χρονο Τζόρνταν Γιουτζίν Μπράουν, ο οποίος είχε αποδράσει από το νοσοκομείο λίγες ώρες νωρίτερα.