Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δύο τραυματίες και ένας άνθρωπος που εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη συντριβή μικρού ελικοπτέρου στη θάλασσα, κοντά στο Key Biscayne του Μαϊάμι.

Το ελικόπτερο έπεσε στο νερό, ανοιχτά της παραλίας Nixon Beach, στην περιοχή της λεωφόρου Crandon Boulevard, λίγο μετά τις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Advertisement

Advertisement

🚨 #UPDATE: The helicopter that crashed into Biscayne Bay near Key Biscayne, Florida, was reportedly part of a photography team taking aerial beauty shots of the area.



Miami-Dade Fire Rescue has reported three people involved in the crash. Two adult male patients were… https://t.co/0Kouemqj5i pic.twitter.com/2iswK6lgmr — zach bitango (@ZachBitango) November 4, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασωστικά συνεργεία, ενώ εναέρια πλάνα από το τηλεοπτικό συνεργείο 7Skyforce κατέγραψαν το σκάφος διάσωσης και τα κίτρινα πλωτά μέσα του ελικοπτέρου να επιπλέουν στη θάλασσα.

BREAKING: Helicopter crashes off Key Biscayne in Miami, Florida. pic.twitter.com/dr0abpIlLT — Scope Report (@ScopeReport_) November 4, 2026

Σε μεταγενέστερες εικόνες διακρίνεται κίτρινο κάλυμμα πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται το άτομο που φέρεται να έχασε τη ζωή του.

Οι δύο τραυματίες, αμφότεροι ενήλικες, αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.