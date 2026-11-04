Δύο τραυματίες και ένας άνθρωπος που εκτιμάται ότι έχασε τη ζωή του είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη συντριβή μικρού ελικοπτέρου στη θάλασσα, κοντά στο Key Biscayne του Μαϊάμι.
Το ελικόπτερο έπεσε στο νερό, ανοιχτά της παραλίας Nixon Beach, στην περιοχή της λεωφόρου Crandon Boulevard, λίγο μετά τις 11:50 το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα).
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διασωστικά συνεργεία, ενώ εναέρια πλάνα από το τηλεοπτικό συνεργείο 7Skyforce κατέγραψαν το σκάφος διάσωσης και τα κίτρινα πλωτά μέσα του ελικοπτέρου να επιπλέουν στη θάλασσα.
Σε μεταγενέστερες εικόνες διακρίνεται κίτρινο κάλυμμα πάνω από το σημείο όπου βρίσκεται το άτομο που φέρεται να έχασε τη ζωή του.
Οι δύο τραυματίες, αμφότεροι ενήλικες, αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.