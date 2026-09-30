Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα εξετάζει αν υπάρχει ανώτατο βιολογικό όριο στην ανθρώπινη διάρκεια ζωής ή αν το προσδόκιμο μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ενώ το ρεκόρ μακροζωίας κατέχει η Ζαν Καλμάν με 122 έτη, διάφορες μελέτες τοποθετούν το θεωρητικό όριο της ανθρώπινης επιβίωσης μεταξύ 115 και 150 ετών.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η γήρανση αποτελεί μια σύνθετη πολυπαραγοντική διαδικασία, η οποία εξαρτάται από τον συνδυασμό γενετικών παραγόντων, του τρόπου ζωής και των περιβαλλοντικών συνθηκών.

Κεντρικός στόχος της ιατρικής δεν είναι μόνο η επιμήκυνση της χρονολογικής ηλικίας, αλλά η αύξηση των ετών υγιούς και λειτουργικής διαβίωσης του ανθρώπου.

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Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσο θα ζούμε, αλλά πόσα από αυτά τα χρόνια θα είμαστε υγιείς. Δηλαδή το ερώτημα είναι: Μπορεί ένας άνθρωπος που γεννιέται σήμερα να φθάσει στα 120, στα 130 ή ακόμη και στα 150 χρόνια; Ή υπάρχει μέσα στα κύτταρα και στα γονίδιά μας ένα αξεπέραστο βιολογικό «στοπ»;

Η συζήτηση που έχει ανοίξει εδώ και πολύ καιρό ο Έλληνας καθηγητής και κλινικός γενετιστής Κωνσταντίνος Στρατάκης είναι μία από τις συναρπαστικότερες της σύγχρονης ιατρικής. Και δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα. Εργαστήρια στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη επιχειρούν εδώ και χρόνια να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες ανήκε περισσότερο στη φιλοσοφία παρά στην ιατρική: Πόσο μπορεί πραγματικά να ζήσει ένας άνθρωπος;

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Ο Κωνσταντίνος Στρατάκης έχει πράγματι επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με γήρανση, βιολογική ηλικία και μακροζωία. Το πιο άμεσα σχετικό δικό του δημοσίευμα είναι στο επιστημονικό περιοδικό Hormones, Δεκέμβριος 2025, με τίτλο «Parathyroid disease, gut microbiome, biologic age, and more». Είναι editorial με μοναδικό συγγραφέα τον Constantine A. Stratakis και στις λέξεις-κλειδιά αναφέρονται ρητά «Aging» και ορμόνες.

Επίσης, τον Μάρτιο του 2025 δημοσίευσε στο Hormones το «Wellbeing medicine: exercise, metabolic syndrome, and more». Και εδώ είναι μοναδικός συγγραφέας και μία από τις επίσημες λέξεις-κλειδιά της δημοσίευσης είναι «Longevity».

Υπάρχει ακόμη δικό του επιστημονικό editorial του 2023, «Genomics and precision medicine and their impact on endocrinology», όπου πραγματεύεται τη γονιδιωματική και την ιατρική ακριβείας — δηλαδή τον επιστημονικό χώρο στον οποίο εντάσσονται αρκετά από όσα λέει για τη γενετική προδιάθεση και την εξατομικευμένη πρόληψη.

Και στις 20 Απριλίου 2026, το ίδιο το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ δημοσίευσε podcast με τον Στρατάκη με τίτλο:

«Μακροζωία: τι πραγματικά κάνει τη διαφορά»

Εκεί ο Στρατάκης συζητά ακριβώς για μακροζωία, προληπτική ιατρική, ιατρική ακριβείας, διατροφή, κίνηση, κοινωνικότητα, ακόμη και το ερώτημα εάν «ο θάνατος είναι ένα βιολογικό “πρόβλημα” που μπορεί να λυθεί». Αυτό είναι επίσημη πηγή του ΙΤΕ και εξαιρετική αφετηρία για το άρθρο μας στη HuffPost.

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Το ρεκόρ που κανείς δεν έχει σπάσει

Υπάρχει ένα αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς. Η Γαλλίδα Jeanne Calment έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες και παραμένει η μακροβιότερη πλήρως επιβεβαιωμένη περίπτωση ανθρώπου στην ιστορία.

Γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1997. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει αποδεδειγμένα ξεπεράσει την ηλικία της. Αυτό από μόνο του προβληματίζει τους επιστήμονες. Η ιατρική έχει κάνει τεράστια άλματα, το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε εντυπωσιακά σε σχέση με τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά το απόλυτο ανθρώπινο ρεκόρ παραμένει εκεί: λίγο πάνω από τα 122 χρόνια.

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Jan Vijg: Το φυσικό όριο βρίσκεται περίπου στα 115 χρόνια

Μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές συζητήσεις άνοιξε ο καθηγητής και οι συνεργάτες του στο Albert Einstein College of Medicine. Σε πολυσυζητημένη εργασία που δημοσιεύθηκε στο Nature το 2016, οι Xiao Dong, Brandon Milholland και Jan Vijg ανέλυσαν διεθνή δημογραφικά στοιχεία.

Το συμπέρασμά τους ήταν εντυπωσιακό: παρά τη συνεχή αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η βελτίωση της επιβίωσης γίνεται ολοένα μικρότερη στις ακραίες ηλικίες και το μέγιστο καταγεγραμμένο όριο δεν παρουσίαζε την ίδια ανοδική πορεία μετά τη δεκαετία του 1990. Η έρευνα έδωσε ως χαρακτηριστικό φυσικό όριο περίπου τα 115 χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αδύνατον ένας εξαιρετικά σπάνιος άνθρωπος να το ξεπεράσει.

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Άλλοι επιστήμονες απάντησαν: Δεν αποδείξατε ότι υπάρχει «ταβάνι»

Η μελέτη προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις. Οι Bryan G. Hughes και Siegfried Hekimi του McGill University αμφισβήτησαν την ερμηνεία των στοιχείων. Σε απάντησή τους επίσης στο Nature υποστήριξαν ότι τα δεδομένα της ομάδας Vijg δεν μπορούν να ξεχωρίσουν με βεβαιότητα δύο διαφορετικά ενδεχόμενα: ότι υπάρχει πράγματι ανώτατο όριο κοντά στα 115 χρόνια ή ότι το μέγιστο προσδόκιμο μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

Παρόμοιες επιφυλάξεις εξέφρασαν οι Maarten Rozing, Thomas Kirkwood και Rudi Westendorp. Με απλά λόγια, η απουσία ανθρώπων ηλικίας 130 ή 140 ετών σήμερα δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει ποτέ να φθάσει εκεί.

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Και μια τρίτη ομάδα έδειξε προς τα 125 χρόνια

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Οι Joop de Beer, Anastasios Bardoutsos και Fanny Janssen, επίσης γράφοντας στο Nature, προχώρησαν ακόμη περισσότερο. Υποστήριξαν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν αποκλείουν μελλοντική αύξηση του μέγιστου ανθρώπινου προσδόκιμου και εξέτασαν το ενδεχόμενο το όριο να μετακινηθεί προς τα 125 χρόνια.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της επιστημονικής διαμάχης: άλλο το σημερινό δημογραφικό ρεκόρ και άλλο ένα πραγματικά αμετάβλητο βιολογικό όριο του ανθρώπινου οργανισμού.

Η μελέτη που έφερε στο τραπέζι ακόμη και τα 150 χρόνια

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Το 2021 μια διαφορετική ερευνητική προσέγγιση προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ερευνητές με επικεφαλής μεταξύ άλλων τους Timothy Pyrkov και Peter Fedichev δεν μελέτησαν απλώς τις ηλικίες θανάτου. Εξέτασαν δεδομένα αιματολογικών εξετάσεων και στοιχεία φυσικής δραστηριότητας από φορητές συσκευές για να υπολογίσουν πόσο γρήγορα μπορεί ο ανθρώπινος οργανισμός να επανέλθει ύστερα από μία διαταραχή, δηλαδή τη λεγόμενη βιολογική ανθεκτικότητα.

Διαπίστωσαν ότι όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται το σώμα για να επανέλθει. Με μαθηματική προέκταση των δεδομένων, η ανθεκτικότητα αυτή φαίνεται ότι θα μπορούσε να μηδενιστεί κάπου μεταξύ των 120 και 150 ετών. Προσοχή όμως: αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες απέδειξαν πως μπορούμε να ζήσουμε 150 χρόνια. Πρόκειται για θεωρητική εξαγωγή από βιολογικά δεδομένα και όχι για παρατήρηση ανθρώπων που έζησαν τόσο πολύ.

Nir Barzilai: Οι αιωνόβιοι μπορεί να κρύβουν το μυστικό

Ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές της μακροζωίας διεθνώς είναι ο μ καθηγητής Ιατρικής και Γενετικής και διευθυντής του Institute for Geroscience στο Albert Einstein College of Medicine. Η ομάδα του μελετά ανθρώπους εξαιρετικής μακροζωίας και τις οικογένειές τους.

Η βασική υπόθεση είναι συναρπαστική: ορισμένοι αιωνόβιοι φαίνεται να διαθέτουν γενετικές παραλλαγές που τους προστατεύουν από ασθένειες οι οποίες συνήθως εμφανίζονται με την ηλικία. Στις έρευνες έχουν εξεταστεί, μεταξύ άλλων, γονίδια και μηχανισμοί που σχετίζονται με τη χοληστερόλη, τον άξονα αυξητικής ορμόνης/IGF-1 και την προστασία από ασθένειες της γήρανσης.

Luigi Ferrucci: Δεν γερνάμε όλοι με τον ίδιο τρόπο

Ο Luigi Ferrucci, επιστημονικός διευθυντής του National Institute on Aging των αμερικανικών NIH και ένας από τους κορυφαίους ερευνητές της γήρανσης, μελετά εδώ και δεκαετίες το γιατί δύο άνθρωποι ίδιας χρονολογικής ηλικίας μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική βιολογική κατάσταση.

Ένας 80χρονος μπορεί να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος και δραστήριος, ενώ ένας άλλος συνομήλικός του να αντιμετωπίζει πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που η σύγχρονη έρευνα δίνει όλο και μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο στη χρονολογική αλλά στη βιολογική ηλικία.

Τι μας γερνάει μέσα στα κύτταρα

Η γήρανση δεν φαίνεται να προκαλείται από έναν και μοναδικό βιολογικό «διακόπτη». Οι επιστήμονες έχουν περιγράψει μια σειρά από βασικούς μηχανισμούς: συσσώρευση βλαβών στο DNA, μείωση της ικανότητας επιδιόρθωσής του, μεταβολές στα τελομερή, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, κυτταρική γήρανση, εξάντληση βλαστοκυττάρων, διαταραχές στην επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα γονίδιά μας.

Η εικόνα θυμίζει λιγότερο ένα ρολόι που απλώς μετράει αντίστροφα και περισσότερο ένα πολύπλοκο μηχάνημα στο οποίο συσσωρεύονται σταδιακά βλάβες.

Πόσο αποφασίζουν τελικά τα γονίδιά μας;

Η διάρκεια της ζωής δεν είναι απλώς προγραμματισμένη στο DNA μας. Επιστημονική ανασκόπηση για τη γενετική της ανθρώπινης μακροζωίας έχει εκτιμήσει ότι περίπου το ένα τέταρτο της διαφοροποίησης στη διάρκεια ζωής στις ανεπτυγμένες κοινωνίες μπορεί να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες.

Το υπόλοιπο της εξίσωσης είναι εξαιρετικά σύνθετο και περιλαμβάνει περιβάλλον, τρόπο ζωής, κοινωνικές συνθήκες και την αλληλεπίδρασή τους με τα γονίδια. Αυτό συμβαδίζει με την προσέγγιση του Κωνσταντίνου Στρατάκη, ότι τόσο οι ασθένειες όσο και η γήρανση είναι πολυπαραγοντικές.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι τα 150 χρόνια

Αν κάποτε η ιατρική καταφέρει να προσθέσει 10, 20 ή περισσότερα χρόνια στην ανθρώπινη ζωή, τι νόημα θα έχει αν αυτά είναι χρόνια σοβαρής ασθένειας και εξάρτησης;

Γι’ αυτό η επιστήμη διαχωρίζει πλέον όλο και περισσότερο δύο έννοιες: lifespan, δηλαδή πόσα χρόνια ζούμε, και healthspan, δηλαδή πόσα χρόνια ζούμε με καλή υγεία και λειτουργικότητα.

Το πραγματικό όνειρο της επιστήμης επομένως δεν είναι ένας άνθρωπος 150 ετών καθηλωμένος σε ένα κρεβάτι. Είναι ένας άνθρωπος που θα φθάνει σε πολύ προχωρημένη ηλικία με το μυαλό, την καρδιά, τους μυς και τα υπόλοιπα όργανά του να λειτουργούν όσο το δυνατόν καλύτερα.

Θα δούμε λοιπόν άνθρωπο 150 ετών;

Η επιστημονικά σωστή απάντηση σήμερα είναι: Δεν γνωρίζουμε.

Ξέρουμε ότι άνθρωπος έχει αποδεδειγμένα φθάσει τα 122 χρόνια και 164 ημέρες. Ξέρουμε ότι ορισμένα δημογραφικά μοντέλα τοποθετούν το πρακτικό όριο κοντά στα 115–125 χρόνια. Ξέρουμε επίσης ότι βιολογικά μοντέλα έχουν υπολογίσει πως η πλήρης απώλεια της ανθρώπινης ανθεκτικότητας θα μπορούσε θεωρητικά να βρίσκεται κάπου μεταξύ 120 και 150 ετών.

Αλλά κανείς δεν έχει αποδείξει ότι ένας άνθρωπος μπορεί πράγματι να ζήσει 150 χρόνια. Και κανείς δεν έχει αποδείξει οριστικά ότι δεν μπορεί. Αυτό ακριβώς κάνει τη μάχη κατά της γήρανσης ένα από τα συναρπαστικότερα επιστημονικά στοιχήματα του 21ου αιώνα.

Πηγές – ενεργά links

Nature – Evidence for a limit to human lifespan (Dong, Milholland, Vijg, 2016)

Nature – No limit to maximal lifespan in humans (Hughes & Hekimi)

Nature – Projecting future maximum human lifespan (de Beer, Bardoutsos, Janssen)

Nature Communications – Longitudinal analysis of blood markers reveals progressive loss of resilience and predicts human lifespan limit

Albert Einstein College of Medicine – Nir Barzilai

NIH – Luigi Ferrucci

PubMed – Genetics of human longevity

Guinness World Records – Jeanne Calment