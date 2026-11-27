Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οργανωμένη εγκληματική ομάδα φέρεται να απελευθέρωσε άγνωστη ουσία σε συναυλία στο Μάντσεστερ, προκαλώντας πανικό και την εκκένωση του σταδίου Co-op Live.

Η ενέργεια είχε σκοπό τη δημιουργία σύγχυσης στο πλήθος για να διευκολυνθούν κλοπές κοσμημάτων, με τις αρχές να έχουν δεχθεί εννέα σχετικές καταγγελίες.

Περίπου 88 άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα στο σημείο, ενώ ένας θεατής μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι βρετανικές αρχές εξετάζουν παρόμοια περιστατικά σε δύο ακόμη ευρωπαϊκές συναυλίες του ίδιου καλλιτέχνη, αναζητώντας πιθανή σύνδεση μεταξύ των επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ η αστυνομία συνεργάζεται με υπηρεσίες άλλων χωρών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οργανωμένη εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι βρίσκεται πίσω από το περιστατικό με την απελευθέρωση άγνωστης ουσίας σε συναυλιακό χώρο στο Μάντσεστερ, το οποίο προκάλεσε πανικό στους θεατές και οδήγησε στην εκκένωση του σταδίου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές εκτιμήσεις, η ενέργεια φέρεται να είχε στόχο να δημιουργήσει σύγχυση, την οποία οι δράστες εκμεταλλεύτηκαν για να προχωρήσουν σε κλοπές, κυρίως κοσμημάτων.

Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Don Toliver στο στάδιο Co-op Live του Μάντσεστερ. Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι που βρίσκονταν στον χώρο χρειάστηκε να απομακρυνθούν, μετά την απελευθέρωση της άγνωστης ουσίας μέσα στο πλήθος.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 88 άτομα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα στο σημείο, ενώ ένας θεατής μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Αρχικά, οι αστυνομικές αρχές εξέταζαν το ενδεχόμενο η ουσία να ήταν δακρυγόνο. Ωστόσο, στη συνέχεια ξεκαθάρισαν πως μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα το υλικό που απελευθερώθηκε στον συναυλιακό χώρο.

Don Toliver’s show in Manchester tonight has been evacuated after tear gas was set off in the crowd 🤦‍♂️ https://t.co/X6Pg8zOfFl — dontolivernow (@dontolivernow) November 22, 2026

Παρόμοια περιστατικά σε δύο ακόμη συναυλίες του Don Toliver στην Ευρώπη

Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση έκανε σήμερα ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Μείζονος Μάντσεστερ, Τομ Χάρντινγκ. Όπως γνωστοποίησε, ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε δύο ακόμη συναυλίες του Αμερικανού καλλιτέχνη στην Ευρώπη.

Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, προκειμένου να εξετάσουν τα συμβάντα, να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις επιθέσεις.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ θεωρεί πως πίσω από το περιστατικό βρίσκεται μια μικρή ομάδα οργανωμένων εγκληματιών, οι οποίοι φέρονται να προκάλεσαν σκόπιμα αναστάτωση στο κοινό, με σκοπό να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να πραγματοποιήσουν ληστείες σε βάρος των θεατών.

Advertisement

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι καταγγελίες για κλοπές που έγιναν κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Co-op Live. Οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι έχουν καταγραφεί συνολικά εννέα αναφορές από θεατές που δήλωσαν πως τους αφαιρέθηκαν κοσμήματα.

You will never guess what criminals are pulling now. Over 12,000 fans had to evacuate a Don Toliver concert in Manchester after an unknown substance hit the crowd. Police now think thieves set it off to rob people for their jewelry. Imagine gassing a whole arena just to snatch chains. — Desiree (@DesireeAmerica4) November 25, 2026

Οι καταγγελίες ενισχύουν το σενάριο που εξετάζει η αστυνομία, σύμφωνα με το οποίο η απελευθέρωση της άγνωστης ουσίας χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πρόκλησης πανικού και αποπροσανατολισμού, ώστε να διευκολυνθούν οι κλοπές μέσα στο πλήθος.

Advertisement

Παρά τη συλλογή στοιχείων και τις αναφορές των θυμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για την υπόθεση, όπως επιβεβαίωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Με πληροφορίες από skynews

Advertisement