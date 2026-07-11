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Οι δύσκολες αυτές εμπειρίες την οδήγησαν να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της και να εγκαταλείψει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες για το μέλλον.

Η παρουσιάστρια στράφηκε στις παιδικές της αναμνήσεις αναζητώντας τον αυθεντικό της εαυτό που είχε παραμερίσει λόγω της δημοσιότητας.

Η ίδια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πραγματική θεραπεία προκύπτει μέσα από την επανασύνδεση με τον άνθρωπο που ήταν πριν την αναγνωρισιμότητα.

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Μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Μενούνος, μιλώντας ανοιχτά για τις σοβαρές περιπέτειες που αντιμετώπισε με την υγεία της, αλλά και για τον δύσκολο δρόμο μέχρι να αποκτήσει την κόρη της.

Η δημοσιογράφος, ηθοποιός και παρουσιάστρια εξήγησε πως οι προκλήσεις που βίωσε την οδήγησαν να δει τη ζωή από διαφορετική οπτική. Όπως ανέφερε, η μάχη για την αποκατάσταση της υγείας της την έκανε να αφήσει στην άκρη τις φιλοδοξίες για το μέλλον και να αναζητήσει ξανά τον αυθεντικό της εαυτό, μέσα από αναμνήσεις της ζωής της πριν από τη δημοσιότητα.

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Όπως έγραψε στο Instagram: «Η ζωή με σταμάτησε. Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα και τόσα ακόμη. Ξαφνικά δεν με απασχολούσε πια ποια ήθελα να γίνω, προσπαθούσα απλώς να θεραπευτώ. Και κάπου μέσα σε αυτή τη διαδρομή της ίασης, σταμάτησα να ψάχνω τις απαντήσεις στο μέλλον. Άρχισα να κοιτάζω πίσω. Πίσω από τα κόκκινα χαλιά. Πριν από την τηλεόραση. Πριν ο κόσμος μάθει το όνομά μου. Τότε που τα όνειρά μου ήταν πιο απλά».

Στη συνέχεια, η Μαρία Μενούνος περιέγραψε πως επέστρεψε νοερά στα παιδικά της χρόνια, ανακαλώντας τις στιγμές που ένιωθε πιο ανέμελη και δημιουργική.

«Ύστερα γύρισα ακόμη πιο πίσω. Στο μικρό κορίτσι που πίστευε ότι μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Που αγαπούσε να ζωγραφίζει, να τραγουδά και να χορεύει. Πώς ξέχασα ότι αγαπούσα όλα αυτά. Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν χάθηκα ποτέ. Απλώς η ζωή έγινε πολύ θορυβώδης», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή της, τόνισε πως η πραγματική θεραπεία δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να αλλάξει κανείς, αλλά στην επανασύνδεση με τον αυθεντικό του εαυτό.

«Ίσως αυτό να συμβαίνει σε όλους μας. Περνάμε χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε κάτι περισσότερο, ενώ σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από τον άνθρωπο που ήμασταν πάντα. Η θεραπεία δεν σημαίνει να γίνεις κάποιος άλλος. Σημαίνει να θυμηθείς την εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε πριν ο κόσμος σου πει ποιος πρέπει να είσαι. Γιατί αυτή η εκδοχή εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σου».