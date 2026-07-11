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Φωτιά μικρής έκτασης εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» στην Ελευσίνα, προκαλώντας αναστάτωση λόγω των πυκνών καπνών που αναπτύχθηκαν στο ισόγειο του κτιρίου. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 17:00 σε χώρο με τουαλέτες, με την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής να αποτρέπει την επέκτασή της σε άλλα σημεία του νοσοκομείου.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με πέντε πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για τον γρήγορο περιορισμό της εστίας και την ασφαλή κατάσβεση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ήταν περιορισμένης έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ συνεχίστηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη εξάλειψη κάθε κινδύνου.

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Πηγή: EUROKINISSI

Λόγω του έντονου καπνού που δημιουργήθηκε στους χώρους του ισογείου, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ωστόσο, δεν κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση κλινικών ή η μεταφορά ασθενών, καθώς η κατάσταση παρέμεινε ελεγχόμενη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Παρά την αναστάτωση, η λειτουργία του νοσοκομείου δεν επηρεάστηκε σημαντικά, ενώ το προσωπικό συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Στο «Θριάσιο» μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Οι ειδικοί θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η φωτιά οφείλεται σε τεχνική βλάβη, ατύχημα ή άλλη αιτία.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την πλήρη διασφάλιση ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αναζωπύρωσης, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.