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Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες μια απίστευτη υπόθεση όταν μια οικογένεια πήγε να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου και διαπίστωσε ότι αυτή που της έδωσαν δεν ανήκε στον άνθρωπό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα, ωστόσο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς τους παραδόθηκε η σορός άλλου άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει στις Σέρρες.

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Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η λανθασμένη παράδοση της σορού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

