Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί με Δανούς αξιωματούχους για το ζήτημα της Γροιλανδίας, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, μετά τις επανειλημμένες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί ανάληψης ελέγχου της αρκτικής περιοχής.

Η συνάντηση ζητήθηκε επειγόντως από τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, με την Κοπεγχάγη να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε εισβολή ή κατάληψη εδάφους από σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη μεταπολεμική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Δύσης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, ο Ρούμπιο απέφυγε να απαντήσει ευθέως εάν η αμερικανική κυβέρνηση θα ρίσκαρε τη συνοχή της Συμμαχίας, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες με τη δανική πλευρά θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί το δικαίωμα χρήσης στρατιωτικών μέσων για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προκρίνει τη διπλωματία, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή. Η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ, ανέφερε ότι εξετάζεται ενεργά το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας από τη Δανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής αποτροπής της ρωσικής και κινεζικής παρουσίας στην Αρκτική.

Στο πλευρό της Δανίας τάχθηκαν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, με τη Γαλλία να δηλώνει ότι βρίσκεται σε διαβούλευση με συμμάχους για ενδεχόμενη αντίδραση σε περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση του λαού της και της Δανίας.

Ο πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ, ασκώντας ωστόσο εκ νέου κριτική στους συμμάχους για ανεπαρκείς αμυντικές δαπάνες. Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι η Γροιλανδία «ανήκει στον λαό της».

Η κρίση οδήγησε το δανικό κοινοβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση, με τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν να απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί αυξημένης ρωσικής και κινεζικής παρουσίας στη Γροιλανδία, κάνοντας λόγο για «παραπλανητική εικόνα». Ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρόελς Λουντ Πόουλσεν, σημείωσε ότι η χώρα έχει επενδύσει περίπου 100 δισ. δανικές κορώνες στην ασφάλεια της περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian