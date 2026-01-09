Μεγάλα πλήθη διαδηλωτών διαμαρτύρονταν κατά της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, και άλλες πόλεις, δείχνουν βίντεο, σε κάτι που εκλαμβάνεται ως το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος εδώ και χρόνια.

Στην Τεχεράνη και τις μεγάλες πόλεις Μασχάντ και Ισφαχάν μάρτυρες έλεγαν στο Reuters πως διαδηλωτές είχαν βγει ξανά στους δρόμους την Πέμπτη, φωνάζοντας συνθήματα κατά των κληρικών στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του σάχη που ανετράπη στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ζήτησε περισσότερες διαδηλώσεις με ανάρτηση- βίντεο στο Χ την Τετάρτη.

🚨 It’s 1:00 a.m. in Iran. Here are my 15 key observations from Day 12 of nationwide protests [January 8]:



1️⃣ The largest anti-regime protests of the Islamic Republic’s 47-year history unfolded on Day 12. When aggregated nationwide, turnout reached multi-million levels.



2️⃣… pic.twitter.com/JmdnJjCETp — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Ιρανικά ΜΜΕ ισχυρίζονταν πως επικρατούσε ηρεμία στις πόλεις, ωστόσο το NetBlocks, ομάδα internet monitoring, έλεγε πως είχε αναφερθεί «μπλακάουτ» στο Διαδίκτυο σε όλη τη χώρα καθώς οι διαδηλώσεις κατά των οικονομικών δυσκολιών συνεχίζονταν ανά το Ιράν.

Οι διαδηλώσεις αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο κύμα αμφισβήτησης του θεοκρατικού καθεστώτος εδώ και τρία χρόνια. Άρχισαν τον προηγούμενο μήνα στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης, με καταστηματάρχες να διαμαρτύρονται για τη μεγάλη πτώση του ιρανικού ριάλ. Η αναταραχή έχει έκτοτε εξαπλωθεί.

Σε βίντεο από το Ιράν διαδηλωτές ακούγονταν να ζητούν την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, και την επιστροφή του Ρεζά Παχλαβί. Διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε πάνω από 100 πόλεις- χωριά, και στις 31 επαρχίες του Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Iran is undergoing a revolution and perhaps the largest explicitly anti-Islamic regime protests in history. This is the capital Tehran.



Protesters are taking over cities across the country and the regime now faces a REAL chance of falling.



I ask again, why is the media silent? pic.twitter.com/dpHZcDaRxt — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) January 9, 2026

Η Human Rights Activist News Agency (HRANA) έχει πει πως τουλάχιστον 34 διαδηλωτές και 8 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί και ότι έχουν συλληφθεί 2.270 άλλοι διαδηλωτές. Το Iran Human Rights (IHR) έχει πει ότι τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, περιλαμβανομένων οκτώ παιδιών, είχαν σκοτωθεί. Το BBC Persian επιβεβαίωσε τους θανάτους 22 ατόμων, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν αναφέρει τους θανάτους έξι μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου με στρατιωτική επέμβαση αν οι ιρανικές αρχές σκοτώνουν διαδηλωτές: «Τους ενημέρωσα ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, που τείνουν να κάνουν κατά τις διαδηλώσεις- έχουν πολλές διαδηλώσεις- αν το κάνουν, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά» δήλωσε στο Hugh Hewitt Show. Επίσης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Σκοτ Μπέσεντ, είπε πως η ιρανική οικονομία ήταν «στα σχοινιά», προσθέτοντας πως ο Τραμπ «δεν θέλει να βλάψουν περισσότερους διαδηλωτές. Αυτή είναι μια τεταμένη στιγμή».

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας να δείξουν αυτοσυγκράτηση απέναντι σε ειρηνικές διαδηλώσεις. «Οποιαδήποτε βίαιη συμπεριφορά ή συμπεριφορά πειθαναγκασμού θα έπρεπε να αποφευχθεί» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Χαμενεΐ είχε πει το Σάββατο πως οι αρχές θα έπρεπε να «μιλήσουν με τους διαδηλωτές» μα οι ταραξίες «θα έπρεπε να μπουν στη θέση τους».

Με πληροφορίες από BBC, Reuters

