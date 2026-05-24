Επιστήμονες στη Νέα Υόρκη εντόπισαν δύο μεγάπτερες φάλαινες που πραγματοποίησαν ξεχωριστές, ταξιδιωτικές διαδρομές-ρεκόρ μεταξύ Αυστραλίας και Βραζιλίας.

Οι φάλαινες αναγνωρίστηκαν από τα χαρακτηριστικά σημάδια στις ουρές τους. Ταξίδεψαν προς αντίθετες κατευθύνσεις και διένυσαν μεγαλύτερη απόσταση από οποιαδήποτε άλλη μεγάπτερη φάλαινα έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, καταγράφοντας το μεγαλύτερο ταξίδι που έχει επιβεβαιωθεί ποτέ παγκοσμίως για το συγκεκριμένο είδος.

«Είναι ένα πολύ σπάνιο γεγονός, αλλά αποτελεί μια πραγματικά υπέροχη απόδειξη του πόσο εκτεταμένες μετακινήσεις μπορούν να κάνουν αυτά τα ζώα», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής ερευνητικού προγράμματος για τις φάλαινες της NOAA.

Οι μεγάπτερες φάλαινες πραγματοποιούν υπερωκεάνια ταξίδια, ακολουθώντας γνωστές διαδρομές που μαθαίνουν από τις μητέρες τους. Τρέφονται με μικρά ψάρια τους καλοκαιρινούς μήνες και αναπαράγονται σε τροπικά νερά κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις μετακινήσεις πλασμάτων που περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους κάτω από το νερό, παρόλα αυτά οι χαρακτηριστικές ουρές τους βοηθούν τους επιστήμονες να τις εντοπίσουν.

Οι ερευνητές εντόπισαν δύο διαφορετικές φάλαινες σε περιοχές αναπαραγωγής στην ανατολική Αυστραλία και τη Βραζιλία μέσα στα χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι διέσχισαν τον ωκεανό από τη μία περιοχή στην άλλη. Μία από τις φάλαινες ταξίδεψε περισσότερο από 15.000 χιλιόμετρα.

Η απόσταση αυτή ξεπερνά προηγούμενα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάπτερης φάλαινας που είχε κολυμπήσει από την Κολομβία μέχρι τη Ζανζιβάρη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι φάλαινες συνήθως δεν ταξιδεύουν τις περιόδους ζευγαρώματος, οπότε δεν είναι ακόμη σαφές γιατί αυτές οι δύο ξεκίνησαν να ταξιδεύουν.

«Το γεγονός ότι βρήκαμε όχι μία αλλά δύο φάλαινες που διέσχισαν την απόσταση μεταξύ Αυστραλίας και Βραζιλίας αμφισβητεί όσα πιστεύαμε ότι γνωρίζαμε για το πόσο ξεχωριστοί είναι πραγματικά αυτοί οι πληθυσμοί», δήλωσε ερευνήτρια.

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι αυτό το ταξίδι-ρεκόρ δείχνει πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν οι μεγάπτερες φάλαινες. Οι ίδιες μέθοδοι παρακολούθησης μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην καταγραφή των μετακινήσεών τους καθώς η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τους ωκεανούς, αλλάζοντας τις περιοχές όπου οι μεγάπτερες φάλαινες τρέφονται και αναπαράγονται.

Με πληροφορίες από sciencealert.com