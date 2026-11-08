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Κατά την επίσκεψή της στο εκθεσιακό κέντρο, η πρωθυπουργός υπογραμμισε την οικονομική σημασία του ιππικού κλάδου για την Ιταλία.

Ο τομέας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα και δημιουργεί ετήσιο κύκλο εργασιών που ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να στηρίξει έμπρακτα τον κλάδο, τον οποίο η Μελόνι χαρακτήρισε ως σημαντικό κομμάτι της ιταλικής παράδοσης και αριστείας.

Η διοργάνωση φιλοξενεί 2.400 άλογα από 60 διαφορετικές ράτσες και περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων με τη συμμετοχή εκατοντάδων εταιρειών.

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Ασυνήθιστες σκηνές από την Ιταλία εκτυλίχθηκαν την περασμένη Παρασκευή, όπου η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι εξέπληξε τους επισκέπτες της διεθνούς έκθεσης ιππασίας «Fieracavalli» στη Βερόνα.

Η Μελόνι έφτασε στο εκθεσιακό κέντρο Veronafiere στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης στην 128η διοργάνωση της «Fieracavalli», μιας από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές εκθέσεις ιππασίας στον κόσμο, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Βερόνα.

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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σταμάτησε στο περίπτερο του ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας, όπου την υποδέχτηκαν ο υπουργός Γεωργίας Φραντσέσκο Λολομπριγκίντα και άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, καθώς και προσωπικότητες από τον κλάδο της ιππασίας. Αρχικά παρακολούθησε μια επίδειξη ιππασίας, αλλά στη συνέχεια εξέπληξε τους θεατές με τις ιππικές της ικανότητες όταν ανέβηκε σε ένα από τα άλογα και κάθισε στη σέλα για μια σύντομη βόλτα στους χώρους της έκθεσης.

🐎 Look at Meloni. Yes, she’s on a horse! The Italian Prime Minister attended the international horse exhibition Fieracavalli in Verona, where she not only spoke to journalists but also climbed into the saddle herself. November 7, 2026

Italian Prime Minister Giorgia Meloni rides a horse and waves to a cheering crowd during her visit to an international horse show in Verona, Italy. https://t.co/D09JJNUMYC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 8, 2026

Η Μελόνι τόνισε την οικονομική σημασία του ιππικού κλάδου

Μετά την βόλτα, η Μελόνι συνέχισε την περιήγησή της στους εξωτερικούς χώρους της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος όπου φιλοξενούνται πόνυ.

Εξήγησε την οικονομική σημασία του ιππικού τομέα της Ιταλίας, προσθέτοντας ότι ο κλάδος απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται σε συναφείς τομείς, και δημιουργεί κύκλο εργασιών περίπου τριών δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τόνισε ότι, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο τομέας συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρές επιδόσεις και αποτελεί σημαντικό μέρος της ιταλικής παράδοσης και αριστείας. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τον κλάδο μέσω πρακτικών μέτρων.

Η φετινή Fieracavalli διεξάγεται από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου, με περίπου 2.400 άλογα από 60 διαφορετικές ράτσες να εκτίθενται, παράλληλα με περίπου 700 εταιρείες από 25 χώρες. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών, πραγματοποιούνται στον χώρο της έκθεσης περισσότερες από 200 εκδηλώσεις, παραστάσεις και διαγωνισμοί αφιερωμένοι στον κόσμο της ιππασίας και των αλόγων.