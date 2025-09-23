Η Ιταλία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος μόνο εφόσον απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι και αποκλειστεί η Χαμάς από οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο, δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν τάσσομαι κατά της αναγνώρισης της Παλαιστίνης, αλλά θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες», είπε στους δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας ότι η κυβέρνησή της θα υποβάλει ένα ψήφισμα στο κοινοβούλιο για το θέμα αυτό.

Από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η Μελόνι είπε επίσης ότι η διεθνής πίεση θα πρέπει να ασκείται στη Χαμάς και όχι στο Ισραήλ, επιρρίπτοντας στην οργάνωση την ευθύνη για την έναρξη του πολέμου και τονίζοντας ότι μπλοκάρει τον τερματισμό του καθώς αρνείται να παραδώσει τους ομήρους.

«Η πλειοψηφία μας πρόκειται να καταθέσει ψήφισμα στο κοινοβούλιο, το οποίο θα λέει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης πρέπει να υπόκειται σε δυο όρους: την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς και, φυσικά, τον αποκλεισμό της από κάθε δυνατότητα διακυβέρνησης στο εσωτερικό της Παλαιστίνης», δήλωσε η Μελόνι, προσθέτοντας ότι θα έπρεπε «η πρωτοβουλία αυτή να βρει σύμφωνη και την ιταλική αντιπολίτευση».

Αναφερόμενη πάντα στο ίδιο θέμα, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Συνεχίζω να πιστεύω ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης, χωρίς να υπάρχει ένα κυρίαρχο κράτος, δεν λύνει το πρόβλημα και δεν παράγει απτά, ουσιαστικά αποτελέσματα για τους Παλαιστίνιους. Υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο πολιτικής πίεσης, καταλαβαίνω. Πρέπει, όμως, να καταλάβουμε και σε ποιόν πρέπει να ασκηθεί η πίεση. Εγώ θεωρώ ότι, κυρίως, θα πρέπει να ασκηθεί στη Χαμάς, διότι η Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο και είναι εκείνη η οποία εμποδίζει τη λήξη του, αρνούμενη να παραδώσει τους ομήρους».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters