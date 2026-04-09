Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Μεξικό, όταν δύο γυναίκες ανακάλυψαν ότι είχαν σχέση με τον ίδιο άνδρα, την ώρα της κηδείας, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια πάνω από το φέρετρο, ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στην πόλη Βερακρούς, όταν οι δύο γυναίκες που πενθούσαν συνειδητοποίησαν ότι είχαν κοινό σύντροφο.

In Mexico, two women at a man’s funeral realized they had both been in a relationship with him. The confrontation quickly escalated into a fight. pic.twitter.com/Y5rByqi77a — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2026

Η μία φέρεται να ψιθύρισε «Αγάπη μου, θα μου λείψεις» μπροστά στο φέρετρο, κάτι που προκάλεσε την καχυποψία της άλλης, η οποία επίσης είχε σχέση με τον εκλιπόντα.

Ακολούθησε έντονος καβγάς ανάμεσά τους πάνω από το φέρετρο, με την κατάσταση να ξεφεύγει, καθώς έφτασαν στο σημείο να μετακινήσουν σχεδόν το καπάκι, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις χωρίσουν μάταια. Κάποια στιγμή, η μία άρπαξε ένα μπουκέτο με λουλούδια, με την άλλη να επιχειρεί να της το πάρει από τα χέρια.

Τελικά, ένα άτομο ντυμένο στα μαύρα επενέβη, πιάνοντας τη μία γυναίκα από τον ώμο, καταφέρνοντας να βάλει ένα τέλος στην απίστευτη ένταση που σημειώθηκε.