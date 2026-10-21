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Ο δράστης ανέμενε το θύμα στον χώρο στάθμευσης του ιατρείου και τον πυροβόλησε επανειλημμένα, προκαλώντας τον θάνατό του.

Κατά την επιχείρηση σύλληψής του στην πόλη Άγουα Πριέτα, ο Ρασκόν άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών, τραυματίζοντας δύο ένστολους.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα ο 30χρονος να υποκύψει στα τραύματά του παρά την παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο.

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Νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, οι οποίοι επιχείρησαν να τον συλλάβουν για τη δολοφονία του οδοντιάτρου του, έπεσε στο Μεξικό ο 30χρονος Ερνέστο Ρασκόν, με καταγωγή από τις ΗΠΑ.

Ο Ρασκόν, ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για διάφορα περιστατικά, μεταξύ άλλων για χρήση ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, φέρεται να σκότωσε τον 42χρονο οδοντίατρό του, Αμέντ ντε Χεσούς Πρεσιάδο Ερνάντες, με αφορμή ένα χαλασμένο δόντι.

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Το έγκλημα σημειώθηκε στις 15 Οκτωβρίου, όταν ο 30χρονος επισκέφθηκε το οδοντιατρείο του Ερνάντες, στην πολιτεία Σονόρα του Μεξικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ήδη υποβληθεί σε αρκετές θεραπείες στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρασκόν απαίτησε να εξεταστεί χωρίς να έχει κλείσει ραντεβού, ωστόσο ο οδοντίατρος δεν μπορούσε να τον δεχτεί. Η άρνηση αυτή φέρεται να τον εξόργισε και να αποτέλεσε την αφορμή για τη δολοφονία.

⚠️ ABATEN EN AGUA PRIETA A ESTADOUNIDENSE QUE EJECUTÓ A ODONTÓLOGO EN NOGALES ‼️ Según la Fiscalía de Sonora, el 15 de octubre el odontólogo Amed de Jesús Preciado Hernández (42 años) fue asesinado a balazos en el estacionamiento de su consultorio en la colonia Kennedy (Plaza Kalitea), Nogales. El agresor, identificado oficialmente como Ernest “N” / Ernesto “N” (30 años, ciudadano estadounidense, con antecedentes en EE.UU. y referido en medios como Ernesto Rascón), lo acechó, lo siguió al estacionamiento y le disparó en repetidas ocasiones mientras la víctima clamaba por su vida. En video de cámaras se escucha el grito “¡No me mates!, ¡No me mates!”. Detalles del caso: • 🦷 Móvil: El estadounidense lo culpaba de haberle dejado una pieza dental floja tras un procedimiento odontológico. • 📍 El ataque ocurrió cuando el dentista se encontraba en su camioneta Ford Lobo estacionada afuera del consultorio. • 🚔 El 17 de octubre, al ejecutar la orden de aprehensión en un domicilio de la colonia Ejidal 2 (calle 19, entre avenidas 18 y 19) en Agua Prieta, el sujeto abrió fuego contra agentes de la AMIC y policías municipales. • ⚠️ Fue neutralizado en el lugar. Un agente de la AMIC (rozón en la cabeza) y un policía municipal (herida en la pierna) resultaron lesionados, pero están fuera de peligro. La Fiscalía confirmó los hechos y reconoció la actuación de los elementos que participaron en el operativo. #Sonora #Nogales #AguaPrieta #Justicia — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) October 19, 2026

Τον περίμενε στο πάρκινγκ και τον πυροβόλησε

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης. Σύμφωνα με το σχετικό υλικό, ο 30χρονος φαίνεται να περιμένει τον οδοντίατρο στον χώρο στάθμευσης και, όταν τον εντοπίζει μέσα στο λευκό φορτηγάκι του, να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Ο 42χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία

Η υπόθεση είχε τραγική κατάληξη και για τον ίδιο τον Ρασκόν. Σύμφωνα με ανακοίνωση των μεξικανικών αρχών, αστυνομικοί τον εντόπισαν στην πόλη Άγουα Πριέτα, όπου επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Ο 30χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ανταποδώσουν τα πυρά. Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών τραυματίστηκαν δύο ένστολοι. Ο ένας υπέστη επιφανειακό τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.

Ο Ρασκόν δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο της ένοπλης συμπλοκής, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.