Η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται πως ανακάλυψε –ή τουλάχιστον προσπάθησε να ανακαλύψει– το μυστικό της μακροζωίας, αν και δεν είναι τόσο απλό όσο ίσως φανταζόταν. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκε στην τελετή μνήμης (Service of Remembrance) στο Εθνικό Μνημείο Αρμπόρετουμ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Ανακωχής. Μετά την τελετή είχε την ευκαιρία να γνωρίσει ορισμένους βετεράνους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να συνομιλήσει μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Κέιτ γονάτισε δίπλα στον Μπιλ Ρέντστον, ο οποίος είναι 100 ετών. Του κράτησε το χέρι και μίλησαν για αρκετά λεπτά. Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Στέφανι Γουέρεχαμ του πρακτορείου PA, η πριγκίπισσα βρήκε την ευκαιρία να τον ρωτήσει ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό για έναν τόσο μακρύ και γεμάτο ζωή βίο. Εκείνος της απάντησε πως όλα οφείλονται στη διατήρηση της φυσικής του κατάστασης – κάτι που την εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο όταν έμαθε ότι έτρεξε τον Μαραθώνιο του Λονδίνου στα 65 του και τον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης στα 66 του.

Αν και η ίδια δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε μαραθώνιο, είναι γνωστή για την αγάπη της στον αθλητισμό: λατρεύει το τένις, κάνει χειμερινή κολύμβηση και ασχολείται συχνά με υπαίθριες δραστηριότητες.

Κατά την ίδια επίσκεψη, η Κέιτ γνώρισε και τον βετεράνο Τζέφρι Σπένσερ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία. Σε βίντεο που δημοσίευσε η Γουέρεχαμ, η πριγκίπισσα ακούγεται να αστειεύεται λέγοντας πως ο 12χρονος γιος της, ο πρίγκιπας Γεώργιος, γνωρίζει περισσότερα για τα αεροσκάφη από την ίδια. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Κέιτ τήρησε ενός λεπτού σιγή και άφησε στεφάνι με χειρόγραφο μήνυμα που έγραφε: «Στη μνήμη εκείνων που έκαναν την ύψιστη θυσία. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ». Το σημείωμα έφερε την υπογραφή «Αικατερίνη».

Για την περίσταση επέλεξε μαύρο σύνολο και καπέλο διακοσμημένα με την κόκκινη παπαρούνα, το καθιερωμένο σύμβολο μνήμης για τους πεσόντες των πολέμων. Από το 1921, η παπαρούνα τιμά τους στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους και έχει συνδεθεί στενά με τη Remembrance Day στο Ηνωμένο Βασίλειο, εμπνευσμένη από το ποίημα «Στα Πεδία της Φλάνδρας» του Τζον Μακ Κρέι.

Παρότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας συμμετέχουν κάθε χρόνο στην εκδήλωση, αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Κέιτ έδωσε το «παρών» στο συγκεκριμένο μνημείο. Το προηγούμενο έτος είχε παραστεί η Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου. Το ίδιο Σαββατοκύριακο, η Κέιτ συμμετείχε και στο ετήσιο Φεστιβάλ Μνήμης στο Ρόιαλ Άλμπερτ Χολ, συνοδευόμενη από τον γιο της Γεώργιο, ενώ την Κυριακή παρακολούθησε την τελετή Remembrance Sunday στο μνημείο Σηνοτάφιο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.