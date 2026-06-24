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Η οικογένεια επισκέφθηκε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή της Ψαρρού, όπου ο σωματοφύλακας της Βανέσα Μπράιαντ απέτρεψε οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

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Στη Μύκονο βρέθηκε ξανά η Βανέσα Μπράιαντ, 12 χρόνια μετά τις οικογενειακές διακοπές που είχε κάνει στο νησί με τον σύζυγό της, Κόμπι Μπράιαντ. Η χήρα του σπουδαίου μπασκετμπολίστα, που έχασε τη ζωή του, μαζί με την κόρη του, Gianna, σε συντριβή ελικοπτέρου το 2020, επισκέφθηκε την Ψαρρού συνοδευόμενη από τις κόρες της, την 23χρονη Νατάλια, την 10χρονη Μπιάνκα και την 7χρονη Κάπρι. Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε την οικογένεια σε παραλιακό κατάστημα της περιοχής.

Στη Μύκονο με τις τρεις κόρες της η Βανέσα Μπράιαντ

Η οικογένεια μπορεί να έμεινε λίγη ώρα στην Ψαρρού, αλλά πρόλαβε να κάνει τις αγορές της στο Nammos Mall και να δοκιμάσει τα περίφημα πιάτα του Nammos με τη Βανέσα να προτιμά σούσι και τα μικρότερα κορίτσια να επιλέγουν ζυμαρικά. Αυτό που προξένησε εντύπωση είναι ότι δίπλα τους ήταν συνεχώς ένας σωματοφύλακας ο οποίος απαγόρευσε σε οποιονδήποτε να την πλησιάσουν όσο βρισκόταν στην καμπάνα.

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H 44χρονη σήμερα Vanessa έχει υπέροχες αναμνήσεις από την Μύκονο και έτσι αποφάσισε να την επισκεφθεί ξανά, αν και οι διακοπές αυτές δεν θα είναι ίδιες χωρίς τον Kobe.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, η ίδια δηλώνει single. Δεν έχει παντρευτεί ξανά ούτε έχει κάποια επιβεβαιωμένη σχέση μετά τον τραγικό χαμό του συζύγου της και της κόρης τους. Αν και κατά καιρούς κυκλοφορούν στο διαδίκτυο διάφορες φήμες που την θέλουν σε σχέση ή έγκυο, η ίδια τις έχει διαψεύσει κατηγορηματικά. Συγκεκριμένα, έχει τονίσει δημόσια μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media ότι δεν έχει σύντροφο και ότι σκοπός της είναι να προστατεύσει την οικογένειά της και να συνεχίσει το φιλανθρωπικό και επιχειρηματικό έργο της.