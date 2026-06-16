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Οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές μοιάζουν περισσότερο με άσκηση οικονομικής επιβίωσης παρά με περίοδο χαλάρωσης. Η εκτόξευση του κόστους διαμονής, εστίασης και μεταφορών αναγκάζει χιλιάδες Έλληνες είτε να περιορίσουν σημαντικά τις ημέρες των διακοπών τους είτε να αναζητήσουν δωρεάν φιλοξενία σε σπίτια συγγενών και φίλων. Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου «οικονομικών διακοπών», που θυμίζει περισσότερο τις δύσκολες περιόδους της οικονομικής κρίσης παρά μια χώρα που καταγράφει συνεχόμενα ρεκόρ στον τουρισμό.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι οι διακοπές ακριβαίνουν. Είναι ότι ακριβαίνουν ταχύτερα από την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρώπης σε βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, ενώ σε αρκετούς τομείς οι τιμές συγκλίνουν με εκείνες πολύ πλουσιότερων χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Την ίδια στιγμή, όμως, τα ελληνικά εισοδήματα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πίεση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή αυτήν την περίοδο του καλοκαιριού, όπου στο κόστος της καθημερινότητας προστίθενται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι δαπάνες εστίασης.

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Οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 17,3%, καθιστώντας ακριβότερη ακόμη και μια σύντομη αεροπορική απόδραση. Την ίδια στιγμή, το κόστος των οργανωμένων πακέτων διακοπών κατέγραψε άνοδο 6,2%, ενώ η εστίαση αυξήθηκε κατά 6,7%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον καθημερινό προϋπολογισμό των ταξιδιωτών. Στις πιέσεις αυτές προστίθενται και οι αυξήσεις στην ενέργεια, με τον ηλεκτρισμό να είναι ακριβότερος κατά 14%, αλλά και στα καύσιμα, καθώς η βενζίνη σημείωσε άνοδο 17,1% και το πετρέλαιο κίνησης 32,4%, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των οδικών μετακινήσεων.

Η λύση του χωριού!

Όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς, πολλοί επιλέγουν πλέον το πατρικό στο χωριό, το εξοχικό συγγενών ή τη φιλοξενία φίλων, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της διαμονής, που αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού των διακοπών. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση στις επιλογές προορισμών που είναι προσβάσιμοι οδικώς, καθώς τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό βάρος για μια οικογένεια. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν τη λογική των «πολλών μικρών αποδράσεων» αντί για τις παραδοσιακές δεκαπενθήμερες διακοπές.

Μικρότερες διακοπές

Περίπου ένας στους δύο Έλληνες δηλώνει πως δεν θα πραγματοποιήσει φέτος κανονικές διακοπές, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό όσων θα ταξιδέψουν σχεδιάζει να περιορίσει τη διάρκεια της παραμονής του. Ήδη από προηγούμενες μετρήσεις, το 32% των πολιτών δήλωνε ότι θα έκανε λιγότερες ημέρες διακοπών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες σκέφτονται σοβαρά να μην ταξιδέψουν καθόλου το φετινό καλοκαίρι λόγω κόστους. Το βασικό κριτήριο επιλογής προορισμού δεν είναι πλέον η ομορφιά ή οι παροχές, αλλά η τιμή. Οι καταναλωτές συγκρίνουν εξονυχιστικά μεταφορικά, διαμονή και κόστος φαγητού πριν λάβουν την τελική απόφαση.

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Σούπερ μάρκετ… αντί για ταβέρνα!

Η ακρίβεια αλλάζει και τις καθημερινές συνήθειες των παραθεριστών. Ένας στους δύο επιλέγει να μαγειρεύει συστηματικά κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ η επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ και φούρνους έχει γίνει βασικό κομμάτι του προγράμματος των διακοπών, περιορίζοντας τις εξόδους σε εστιατόρια και ταβέρνες.

Την ώρα που οι αφίξεις ξένων επισκεπτών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως διεθνής τουριστικός προορισμός, ένα αυξανόμενο τμήμα των ίδιων των Ελλήνων δυσκολεύεται να απολαύσει τις ομορφιές της χώρας του.Πρόκειται για ένα παράδοξο που γίνεται όλο και πιο εμφανές, μια χώρα που προσελκύει εκατομμύρια ξένους επισκέπτες, αλλά για πολλούς από τους κατοίκους της μετατρέπεται σταδιακά σε ακριβό προορισμό… Έτσι, το βασικό ερώτημα για πολλούς Έλληνες, δεν είναι πλέον «πού θα πάμε διακοπές», αλλά «πόσες ημέρες μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά» τις φετινές διακοπές.

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