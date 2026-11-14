Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Microsoft ανακοίνωσε την αποκατάσταση των υπηρεσιών της μετά από ένα εκτεταμένο μπλακ άουτ που επηρέασε εφαρμογές όπως το Teams, το Outlook και το Copilot.

Το τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε σοβαρές δυσλειτουργίες σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις σε 74 χώρες, αναγκάζοντας πολλούς φορείς να επιστρέψουν προσωρινά σε παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας.

Η εταιρεία απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, αποδίδοντας τη διακοπή σε τεχνική βλάβη που προκλήθηκε από υπερφόρτωση διακομιστών μετά από εσωτερική αναβάθμιση λογισμικού.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για την εξάρτηση των σύγχρονων υποδομών από τις ψηφιακές υπηρεσίες των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.

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Αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών κατανάλωσης που επηρεάστηκαν από τo μεγάλης έκτασης και διάρκειας μπλάκ άουτ υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η Microsoft, διευκρινίζοντας ότι η αποκατάσταση αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και όχι το σύνολο των συστημάτων της. Μεταξύ των εφαρμογών που παρουσίασαν προβλήματα ήταν οι Teams, Outlook και Copilot.

Η διακοπή, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 24 ώρες, προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στην καθημερινή λειτουργία και επικοινωνία επιχειρήσεων, δημόσιων οργανισμών και κυβερνητικών υπηρεσιών σε πολλές χώρες. Οι επιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητές στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στις συναλλαγές και στις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τις ψηφιακές υποδομές της εταιρείας.

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Σε αρκετές περιπτώσεις, οι οργανισμοί αναγκάστηκαν να επιστρέψουν προσωρινά σε παραδοσιακές μεθόδους εξυπηρέτησης και επικοινωνίας. Ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνταν με φυσική παρουσία, ενώ ορισμένες επιχειρήσεις κατέφυγαν ακόμη και στη χρήση φαξ.

74 χώρες

Το πρόβλημα εκδηλώθηκε αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και, μέσα σε περίπου μία ώρα, είχε επεκταθεί σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στη χώρα μας, οι πρώτες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Η βλάβη επηρέασε βασικές εφαρμογές της Microsoft, προκαλώντας προβλήματα στην επικοινωνία και στην εκτέλεση καθημερινών εργασιών σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Στη Μεγάλη Βρετανία αναφέρθηκαν δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην αστυνομία και σε σχολικές μονάδες. Στις ΗΠΑ, προβλήματα αντιμετώπισαν ακόμη και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τις υποδομές της Microsoft, μεταξύ των οποίων η OpenAI και η Anthropic.

Αντίστοιχα, στην Ιαπωνία επηρεάστηκαν οι επικοινωνίες μεταξύ υπουργείων, ενώ στην Αυστραλία καταγράφηκαν προβλήματα σε συστήματα υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκαν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στην κρατική λειτουργία, εκφράστηκαν ανησυχίες για τις οικονομικές συνέπειες του περιστατικού, καθώς εκτιμάται ότι χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες.

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Τεχνική βλάβη και όχι κυβερνοεπίθεση, λέει η Microsoft

Η Microsoft απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, αποδίδοντας το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα που συνδέθηκε με υπερφόρτωση διακομιστών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η δυσλειτουργία δεν σχετιζόταν με τη λειτουργία πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η εταιρεία εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

«Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και αντιμετωπίζουμε αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη σοβαρότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είχε διαπιστωθεί γενικευμένη ανάκαμψη και σταθεροποίηση των επηρεαζόμενων υπηρεσιών.

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Η έκταση του περιστατικού, τόσο σε γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε διάρκεια, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εξάρτησης επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών από τις ψηφιακές υποδομές μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Αναβάθμιση λογισμικού στο επίκεντρο των εκτιμήσεων για τα αίτια

Οι εκτιμήσεις ειδικών σχετικά με το μπλακ άουτ κάνουν λόγο για μια μία προβληματική εσωτερική αναβάθμιση σε υπηρεσίες της Microsoft που εξετάζεται ως η πιθαμότερη αιτία που έθεσε σε κίνηση μια αλυσιδωτή αντίδραση και οδήγησε σε ένα τεράστιο πρόβλημα.

Το πρόβλημα φαίνεται να ξεκίνησε από μια ενημέρωση ρυθμίσεων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι διακομιστές να υπερφορτωθούν και να τεθούν εκτός λειτουργίας.

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Η Microsoft απέδωσε τη συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας σε «αυξημένο φόρτο» στις υποδομές της.

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε καταστάσεις όπου οι διακομιστές (servers) καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο εργασιών από τον συνήθη.

Στην περίπτωση της διακοπής λειτουργίας στη Microsoft, ένας μεγάλος αριθμός διακομιστών κατέστη «απροσδόκητα μη διαθέσιμος», όπως ανέφερε η εταιρεία, γεγονός που οδήγησε σε επιπλέον κίνηση (traffic) προς τους εναπομείναντες διακομιστές, επιβαρύνοντάς τους.

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