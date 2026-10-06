Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Τουρκία σχεδιάζει να στείλει στη Σαουδική Αραβία στρατεύματα και συστήματα αεράμυνας εν μέσω των επιθέσεων των Χούθι, αναφέρεται σε δημοσίευμα του Middle East Eye, που επικαλείται Τούρκους αξιωματούχους.

Σε κοινή δήλωση τη Δευτέρα, οι χώρες του Συμφώνου της Μέκκας (Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία) είπαν πως αποφάσισαν να θέσουν σε εφαρμογή άμεσα τις δεσμεύσεις περί συλλογικής άμυνας και να παρέχουν τις «συμφωνηθείσες στρατιωτικές δυνάμεις και δυνατότητες για να διασφαλιστεί η ταχεία τους ανάπτυξη» στο βασίλειο.

Advertisement

Advertisement

Δύο Τούρκοι αξιωματούχοι ενήμεροι για τα σχέδια της Άγκυρας είπαν στο Middle East Eye ότι η Τουρκία διατηρούσε ομάδες τεχνικών και συστήματα αεράμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου στο βασίλειο από πέρυσι για την προστασία κρίσιμων υποδομών, περιλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ένας Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι η Άγκυρα θα έστελνε επιπλέον εξοπλισμό, τεχνικούς, ομάδες εκτάκτων αναγκών και μάχιμες μονάδες.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, συμφωνία στρατιωτικής εκπαίδευσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας επιτρέπει στην Άγκυρα να αναπτύσσει περιορισμένες δυνάμεις στο βασίλειο για τεχνικούς λόγους. Επιπλέον αποστολές, ωστόσο, προϋποθέτουν έγκριση από την τουρκική εθνοσυνέλευση.

Άλλος Τούρκος αξιωματούχος είπε πως η Άγκυρα σχεδίαζε να εγκαταστήσει στρατιωτικές δυνάμεις και τουλάχιστον μία βάση διοίκησης, αποκλειστικά για την παροχή αμυντικής συνδρομής στη Σαουδική Αραβία.

Οι αξιωματούχοι είπαν πως μικρός αριθμός μελών των τουρκικών ειδικών δυνάμεων θα αναπτυσσόταν στη Σαουδική Αραβία αφού η εθνοσυνέλευση δώσει την έγκρισή της, κάτι που αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα.

Άλλες πηγές είπαν στο ΜΕΕ πως θα αναπτυχθούν επίσης έμπειροι πιλότοι και αεροσκάφη για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους από τους Χούθι της Υεμένης. «Δεν σχεδιάζουμε να στείλουμε μεγάλη δύναμη στρατιωτών και δεν έχουμε σχέδια για απευθείας επέμβαση στην Υεμένη» είπε ένας από τους Τούρκους αξιωματούχους.

Οι τουρκικές δυνάμεις αναμένεται να βοηθήσουν στην προστασία του αγωγού East-West, του Ριάντ και ιερών χώρων. Τουρκικές δυνάμεις θα επιχειρούν στο πλευρό σαουδαραβικών και πακιστανικών δυνάμεων σε κοινή βάση συντονισμού, ενώ η μονάδα διοίκησης θα έχει δική της βάση.