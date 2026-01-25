Εκτός ελέγχου κινδυνεύει να βγει η κατλασταση στη Μινεάπολη μετά και το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από ομοσπονδιακούς πράκτορες, με θύμα τον 37χρονο Αμερικανό Άλεξ Πρέτι.

Χιλιάδες πολίτες κατεβαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την ανεξέλεγτη βία κατά πολιτών, λίγες εβδομάδες μετά την εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης, Ρενέ Γκουντ.

Οι ομοσπονδιακές αρχές υποστήριξαν ότι ο άνδρας πλησίασε πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης κρατώντας όπλο και με πρόθεση να τους επιτεθεί κάτι που δεν έχει αποδειχθεί καθώς οι έρευνα είναι σε εξέλιξη την οποία ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, ζήτησε να ανατεθεί στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές.

NOW: Thousands rally in front of Washington, DC ICE headquarters chanting, "F*ck ICE!" after today's killing of 37 year-old Alex Pretti in Minneapolis. pic.twitter.com/v7HoXHMDKe January 25, 2026

Παράλληλα, σοβαρή θεσμική σύγκρουση έχει ξεσπάσει στη Μινεσότα μετά το αιματηρό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Άλεξ Πρέτι καθώς οι πολιτειακές αρχές καταγγέλλουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους εμπόδισαν να έχουν πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν οι ερευνητές της πολιτειακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βρήκαν ήδη εκεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν στις έρευνες.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Το γεγονός οδήγησε τις πολιτειακές αρχές στην κατάθεση μήνυσης, με ομοσπονδιακό δικαστή της Μινεσότα να αποφασίζει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να διατηρήσουν ακέραια τα αποδεικτικά στοιχεία και να μην παρεμποδίζουν το έργο των πολιτειακών ερευνητών. Την ίδια ώρα, το περιστατικό πυροδοτεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για το δεύτερο αιματηρό συμβάν μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά και τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονης γυναίκας.

Statement of the parents of Alex Pretti, Minneapolis pic.twitter.com/nZG73LUzAy — Whispering Media (@_WMedia_) January 25, 2026

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει διαστάσεις στην Ουάσινγκτον, με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία να ανακοινώνει ότι το κόμμα θα μπλοκάρει την προώθηση πακέτου νομοσχεδίων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Αν η εμπλοκή παραταθεί, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο νέας παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των υπηρεσιών της.

NEW statment from the Minnesota Gun Owners Caucus:



“We are deeply concerned by this morning’s reports that a federal law enforcement operation in Minneapolis resulted in the fatal shooting of 37-year-old Alex Pretti by federal agents. According to local officials, the man was… pic.twitter.com/1w5h0rkp2y — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 24, 2026

Παράλληλα, έντονη είναι και η αντίδραση της οικογένειας του Άλεξ Πρέτι. Οι γονείς του καταγγέλλουν παραπληροφόρηση από την κυβέρνηση Τραμπ και κάνουν λόγο για «αηδιαστικά ψέματα», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ομοσπονδιακών αξιωματούχων ότι ο γιος τους επιδίωκε την υποκίνηση βίαιων επεισοδίων.

Όπως τονίζουν, ο Άλεξ ήταν εξοργισμένος και αγανακτισμένος με τις εξελίξεις τόσο στη Μινεσότα όσο και σε ολόκληρη τη χώρα, ιδίως σε σχέση με τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Συνοριοφυλακής, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απειλή, όπως –κατά την οικογένεια– επιχειρείται να παρουσιαστεί.

