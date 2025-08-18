Αστυνομικές δυνάμεις ανασύρουν αυτοκίνητο από τον Μισισιπή που φέρεται να έλυσε εξαφάνιση ατόμου από το 1967 / Πηγή: Αστυνομικό τμήμα, Sartell, Minnesota

Τη λύση σε μια εξαφάνιση σχεδόν 60 ετών μπορεί να έδωσε ένας ψαράς από τη Μινεσότα στη βόλτα του στον ποταμό Μισισιπή καθώς εντόπισε ένα βυθισμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ψαράς στο επίκεντρο της αξιοσημείωτης αυτής αλυσίδας γεγονότων, ο Μπρόντι Λοχ, δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο WCCO της Μινεάπολης ότι ειδοποίησε τις αρχές αφού ανακάλυψε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο Buick της δεκαετίας του 1960 με τη βοήθεια συσκευής σόναρ, το Σαββατοκύριακο της 9ης Αυγούστου.

Μέχρι την Τετάρτη, στην κοινότητα του Σάρτελ, δύτες του τοπικού σερίφη και συνεργείο γερανού είχαν ανασύρει το όχημα. Κατά την έρευνα του αυτοκινήτου, οι ανακριτές βρήκαν ανθρώπινα λείψανα στο εσωτερικό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Στερνς, Στιβ Σόικα.

Επιπλέον, η υπηρεσία του Σόικα ανέφερε ότι, μέσω του αριθμού αναγνώρισης οχήματος (VIN), οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο ανήκε στον Ρόι Μπεν, ο οποίος σε ηλικία 59 ετών είχε δηλωθεί αγνοούμενος στο γραφείο του σερίφη της γειτονικής κομητείας Μπέντον τον Σεπτέμβριο του 1967 – και έκτοτε δεν είχε εμφανιστεί ξανά.

Οι αρχές έχουν στείλει τα λείψανα στο ιατροδικαστικό γραφείο για πιθανή ταυτοποίηση. Ωστόσο, βάσει των αντικειμένων μέσα στο όχημα και του VIN, το γραφείο του Σόικα εκτιμά ότι πρόκειται για τον Μπεν.

Η υπόθεση παραδόθηκε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπέντον. Ο σερίφης της, Τρόι Χεκ, δήλωσε στο CNN ότι η οικογένεια του Μπεν έχει ήδη ειδοποιηθεί και ότι στο παρελθόν τους είχαν ζητηθεί δείγματα DNA.

«Είμαστε απλώς ευγνώμονες που πιθανόν βρήκαμε τελικά το κρίσιμο στοιχείο που χρειαζόμασταν για να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την οικογένεια», είπε ο Χεκ.

Ένα δελτίο εξαφάνισης του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Μινεσότα ανέφερε ότι ο Μπεν εθεάθη για τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου 1967, ενώ «μετέφερε μεγάλο χρηματικό ποσό». Οδηγούσε το τετράθυρο, μεταλλικό μπλε Buick Electra του 1963, το οποίο επίσης περιγραφόταν ως εξαφανισμένο μαζί του.

Ο Μπεν διατηρούσε επιχείρηση επισκευής οικιακών συσκευών στο Σεντ Κλάουντ της Μινεσότα όταν εξαφανίστηκε, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Η τοπική εφημερίδα St Cloud Daily Times είχε αναφέρει επίσης ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει έναν χρόνο πριν από την εξαφάνισή του.

Ο αδελφός του, Γουόλτερ, συνεργάστηκε με τις αρχές στις έρευνες για την εξαφάνιση, αλλά τότε δεν προέκυψαν καθοριστικά στοιχεία. Το 1968, ο Γουόλτερ προχώρησε σε δημοπρασία της προσωπικής περιουσίας του αδελφού του, ενώ το 1975 – οκτώ χρόνια μετά την εξαφάνιση – ο Ρόι Μπεν κηρύχθηκε νομικά νεκρός.

Όταν εντοπίστηκε τελικά, το αυτοκίνητό του ήταν «γεμάτο με ιζήματα του ποταμού» και «σοβαρά διαβρωμένο» από τις δεκαετίες κάτω από το νερό, αλλά παρέμενε «άθικτο», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Σάρτελ.

Ο Λοχ είπε στο WCCO ότι ελπίζει η οικογένεια του Μπεν να είναι πλέον πιο κοντά σε ουσιαστικές απαντήσεις για το τι του συνέβη. Τόνισε ότι ήταν καθαρή τύχη το γεγονός ότι εκείνος και ο φίλος του, με τον οποίο ψάρευε, δεν πέρασαν απλώς δίπλα από το αυτοκίνητο χωρίς να το εντοπίσουν με το σόναρ εκείνη τη μοιραία μέρα.

«Ήταν 100% τύχη», δήλωσε.

Πηγή: Guardian

