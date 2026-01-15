Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, ότι ανακαλεί τη διαπίστευση και απελαύνει Βρετανό διπλωμάτη από την πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Μόσχα, κατηγορώντας τον για κατασκοπεία. Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο διπλωμάτης πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα μέσα σε δύο εβδομάδες, ενώ η Μόσχα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση «κλιμάκωσης» από το Λονδίνο θα υπάρξει «αποφασιστική, ανάλογη» απάντηση.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) υποστηρίζει πως ο συγκεκριμένος υπάλληλος της βρετανικής διπλωματικής αποστολής «εργαζόταν για τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών», χωρίς, τουλάχιστον, στις δημόσιες τοποθετήσεις που αναπαράγονται διεθνώς, να παρουσιάζεται τεκμηρίωση. Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για επίσημη διαμαρτυρία.

Σε ορισμένα δημοσιεύματα εκτός Ρωσίας αναφέρεται ως ταυτότητα του απελαυνόμενου ο Gareth Samuel Davies, με την ιδιότητα second secretary στην πρεσβεία της Βρετανίας στη Μόσχα, πληροφορία που αποδίδεται στην FSB/ρωσικές αρχές.

Μέχρι τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση, το Reuters μετέδιδε ότι δεν είχε υπάρξει άμεση δημόσια απάντηση από το Foreign Office.

Γιατί έχει σημασία: το μοτίβο των «αλληλοαπελάσεων»

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά ακολουθία αμοιβαίων απελάσεων μεταξύ Ρωσίας και δυτικών χωρών και ειδικά με το Ηνωμένο Βασίλειο. Με αλληλοκατηγορίες για κατασκοπεία και «αδήλωτους αξιωματούχους πληροφοριών». Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι παρόμοιο επεισόδιο είχε προηγηθεί το Μάρτιο του 2025, με απελάσεις και αντίποινα.

Με βάση την πρακτική των τελευταίων ετών, το πιθανότερο σενάριο από δω και μπρος, είναι μια «tit-for-tat» κίνηση από το Λονδίνο (απέλαση Ρώσου/Ρώσων διπλωματών), κάτι που η Μόσχα προαναγγέλλει ότι θα απαντήσει «συμμετρικά». Το αν θα συμβεί και σε ποια κλίμακα, θα κριθεί από τις επόμενες επίσημες ανακοινώσεις των δύο πλευρών.