Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που μετέφερε μια γυναίκα εξερράγη το βράδυ του Σαββάτου κοντά σε εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας.

Η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της γυναίκας και ενός φύλακα, ενώ τουλάχιστον 21 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο φύλακας ασφαλείας σταμάτησε τη γυναίκα που προσπάθησε να εισέλθει στον χώρο όπου διεξαγόταν ιδιωτική εκδήλωση.

Οι ρωσικές αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ πηγές αναφέρουν πως ο μηχανισμός ενδέχεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως από τρίτο πρόσωπο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων ή τους υπεύθυνους της επίθεσης.

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Μια αυτοσχέδια βόμβα που μετέφερε μια γυναίκα προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 21 όταν πυροδοτήθηκε κοντά σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα), κοντά σε ιταλικό εστιατόριο που στεγάζεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες της εποχής του Στάλιν στη Μόσχα, στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

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Moscow, Russia ❗

💥🔥UPD: According to 'Kommersant', the explosion at the Balzi Rossi restaurant targeted guests at a private event on the terrace. Sources claim a security guard stopped a woman carrying a box described as a gift and inspected the package, which allegedly… https://t.co/3FNlTIulzs pic.twitter.com/QLvkgmpKnT — LX (@LXSummer1) August 1, 2026

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Ρωσίας δήλωσε ότι μια άγνωστη γυναίκα προσπάθησε να μπει στο εστιατόριο, αλλά την σταμάτησε ένας φύλακας ασφαλείας, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ανέφερε ότι η γυναίκα, ο φύλακας ασφαλείας και ένας πελάτης στο ιταλικό εστιατόριο Balzi Rossi σκοτώθηκαν στην έκρηξη που ακολούθησε.

Οι τραυματίες φέρουν τραύματα ποικίλης σοβαρότητας.

At least three people were killed and more than 20 injured after a bomb exploded outside a restaurant in central Moscow. Russian authorities say a woman carrying an explosive device was stopped by a security guard before it exploded. It’s not clear who the target was. pic.twitter.com/oNBazqzyAq — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 2, 2026

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στο σημείο, το οποίο είχε αποκλειστεί για το κοινό.

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Οι αρχές δεν κατονόμασαν τους νεκρούς ή τους τραυματίες ούτε ανέφεραν ποιον θεωρούν ότι μπορεί να ήταν υπεύθυνος.

⚠️ BREAKING: EXPLOSION AT MOSCOW RESTAURANT LINKED TO TOP RUSSIAN GENERAL'S BIRTHDAY CELEBRATION



Russian media report that Colonel General Aleksandr Chaiko, Commander-in-Chief of the Russian Aerospace Forces, was celebrating his birthday at Moscow's Balzi Rossi restaurant, where… https://t.co/cQTwBv2KjF pic.twitter.com/7v7XMhzhnw — Vortex Report (@VortexReportX) August 1, 2026

Πάνω από τέσσερα χρόνια σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Ουκρανία, η υπηρεσία ασφαλείας FSB της Ρωσίας δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι οι αρχές θα εντείνουν την προστασία των υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων μετά από μια σειρά δολοφονιών και απόπειρων δολοφονιών για τις οποίες κατηγόρησε το Κίεβο.

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Η εφημερίδα Kommersant, επικαλούμενη δικές της πηγές, ανέφερε ότι η βόμβα είχε σκοπό να ακρωτηριάσει και να σκοτώσει τους επισκέπτες που διασκέδαζαν στην εξωτερική καλοκαιρινή βεράντα του εστιατορίου.

🇷🇺💥 — A woman carrying a homemade explosive device attempted to enter the #BalziRossi restaurant in central #Moscow before the device detonated, killing three people and injuring 21 others, according to #Russia's National Anti-Terrorism Committee.



The committee said the woman… pic.twitter.com/5qSmq2heFL — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 2, 2026

Αναφέρεται πως η βόμβα φέρεται να είχε πυροδοτηθεί από κάποιον άλλο εξ αποστάσεως και ότι η γυναίκα που την μετέφερε μπορεί να μην γνώριζε ότι επρόκειτο για εκρηκτικό μηχανισμό.

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Ο ιστότοπος του εστιατορίου ανέφερε ότι ο χώρος είχε κλείσει το Σάββατο για μια ιδιωτική εκδήλωση.