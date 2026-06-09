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Ένα σημαντικό τεχνολογικό βήμα κατέγραψε η NASA, καθώς το πειραματικό αεροσκάφος X-59 πραγματοποίησε με επιτυχία την πρώτη του πτήση πάνω από την ταχύτητα του ήχου, φτάνοντας περίπου τα 1,1 Mach.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Έντουαρντς στην Καλιφόρνια, με τον πιλότο δοκιμών να απογειώνεται και να προσγειώνεται κανονικά, ενώ το αεροσκάφος έφτασε σε ύψος άνω των 13 χιλιομέτρων. Η συνολική διάρκεια της αποστολής ήταν περίπου 81 λεπτά, κατά τα οποία δοκιμάστηκαν τόσο υποηχητικές όσο και υπερηχητικές συνθήκες πτήσης.

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Το X-59 έχει σχεδιαστεί με στόχο να μειώνει τον χαρακτηριστικό «ηχητικό κρότο» που συνοδεύει την υπερηχητική πτήση, παράγοντας έναν πιο ήπιο ήχο που θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέλλον υπερηχητικές πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές. Για λόγους παρακολούθησης και ασφάλειας, η δοκιμή συνοδεύτηκε από καταδιωκτικό αεροσκάφος, το οποίο κατέγραφε την πορεία και τις επιδόσεις του.

Η αποστολή εντάσσεται στο πρόγραμμα Quesst της NASA, το οποίο στοχεύει στη μελέτη της αίσθησης του θορύβου που προκαλούν οι υπερηχητικές πτήσεις και στη συλλογή δεδομένων από μελλοντικές δοκιμές πάνω από κατοικημένες περιοχές. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση νέων διεθνών κανονισμών σχετικά με τις εμπορικές υπερηχητικές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το αεροσκάφος θα περάσει στο επόμενο στάδιο δοκιμών, φτάνοντας σε ακόμη υψηλότερες ταχύτητες και επιχειρησιακές συνθήκες, με στόχο να προσομοιωθούν πραγματικές πτήσεις πάνω από κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η NASA εκτιμά ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για το μέλλον της αεροπορίας, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο γρήγορες αλλά και λιγότερο ενοχλητικές υπερηχητικές πτήσεις στο μέλλον.