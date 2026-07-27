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Η νεκροψία-νεκροτομή αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της μετά από επεισόδιο.

Οι ειδικοί αναλύουν κλήσεις και μηνύματα για να διαπιστώσουν αν υπήρχε προηγούμενη επικοινωνία και τον λόγο παρουσίας της γυναίκας στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο 41χρονος κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια στην υπόθεση.

Οι αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση μαρτυριών και βιντεοληπτικού υλικού για να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις τελευταίες κινήσεις όλων των εμπλεκομένων.

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Το θρίλερ της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο συνεχίζεται, με τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές να επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους σε δύο κρίσιμα στοιχεία: τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και τα δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Από αυτά αναμένεται να προκύψουν οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη το απόγευμα της τραγωδίας και ποια ήταν η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 41χρονης.

Η σορός της άτυχης γυναίκας έχει μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, όπου η νεκροψία-νεκροτομή, σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, αναμένεται να αποσαφηνίσει ποιο τραύμα ήταν τελικά θανατηφόρο και αν ο θάνατος προήλθε αποκλειστικά από τη μαχαιριά ή από τον συνδυασμό των τραυματισμών που φέρεται να υπέστη κατά τη συμπλοκή.

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Στο μικροσκόπιο τα κινητά τηλέφωνα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην ψηφιακή έρευνα. Οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων αναλύουν τα κινητά τηλέφωνα της 41χρονης αλλά και του ζευγαριού που κατηγορείται για την υπόθεση. Κλήσεις, μηνύματα, εφαρμογές επικοινωνίας, ακόμη και διαγραμμένα αρχεία, εκτιμάται ότι μπορούν να αποκαλύψουν αν υπήρχε προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά και τον πραγματικό λόγο για τον οποίο η διασώστρια βρέθηκε στο σπίτι τους.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο, από βιντεοληπτικό υλικό έως μαρτυρίες, προκειμένου να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τις τελευταίες κινήσεις όλων των εμπλεκομένων πριν από το αιματηρό περιστατικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η υπόθεση συγκλόνισε τη Σύρο όταν η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένη έπειτα από επεισόδιο σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 41χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζει και η σύζυγός του για συνέργεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού, όμως τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην αιματηρή κατάληξη εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι τόσο η ιατροδικαστική έκθεση όσο και τα ψηφιακά ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης.