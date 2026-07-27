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Η μεγαλύτερη ποινική δίκη που έχει διεξαχθεί ποτέ στην Ελλάδα, για την τραγωδία των Τεμπών με τους 57 νεκρούς, βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας εξετάζει τις ενστάσεις και τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί πριν περάσει στην ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι ένα: να μην υπάρξει νέος «εκτροχιασμός» της διαδικασίας μέσω αλλεπάλληλων δικονομικών προσφυγών και αναβολών.

Σημειώνεται ότι η σημερινή και η αυριανή συνεδρίαση είναι οι τελευταίες πριν την διακοπή του Αυγούστου. Επόμενη δικάσιμος μετά την διακοπή είναι η 7η Σεπτεμβρίου.

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Η δίκη ξεκίνησε στις 23 Μαρτίου 2026 στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας («Γαιόπολις») στη Λάρισα. Στο εδώλιο βρίσκονται 36 κατηγορούμενοι, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι μάρτυρες κατηγορίας ανέρχονται σε 352, ενώ περισσότεροι από 230 συγγενείς θυμάτων, τραυματίες και φορείς παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια.

Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις

Τις τελευταίες συνεδριάσεις το δικαστήριο εξετάζει τις τοποθετήσεις των συνηγόρων τόσο της υποστήριξης της κατηγορίας όσο και της υπεράσπισης επί της εισαγγελικής πρότασης για τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί.

Η εισαγγελέας έχει εισηγηθεί την απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης, των ενστάσεων ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος αλλά και των αιτημάτων αποστολής προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, έχουν συζητηθεί αιτήματα για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, κλήση νέων μαρτύρων, προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τη Σύμβαση 717, καθώς και για μεταβολή ορισμένων κατηγοριών από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο.

Η ουσία της δίκης δεν πρέπει να χαθεί

Ανεξάρτητα από τις νομικές κινήσεις που δικαιούται να ασκεί κάθε πλευρά, κοινή απαίτηση των οικογενειών των θυμάτων αλλά και της κοινωνίας είναι η δίκη να προχωρήσει με απόλυτο σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης διαδικασίας, χωρίς όμως αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που θα απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την ώρα της κρίσης επί της ουσίας.

Η ελληνική Δικαιοσύνη καλείται να διαχειριστεί μία εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση, με δεκάδες κατηγορουμένους, εκατοντάδες μάρτυρες και χιλιάδες σελίδες δικογραφίας. Το μεγάλο στοίχημα είναι η διαδικασία να παραμείνει προσηλωμένη στην αναζήτηση της αλήθειας και στην απόδοση ευθυνών, χωρίς να εγκλωβιστεί σε έναν ατέρμονο κύκλο δικονομικών αντιπαραθέσεων που θα καθυστερήσουν την τελική ετυμηγορία.